台郡股東會／鄭明智續任董座 力拚2025年轉虧為盈
台郡（6269）28日於高雄廠區召開民國 114 年股東常會，由董事長鄭明智先生親自主持。所有議案皆順利通過，包括董事全面改選案，充分展現股東對公司治理的高度支持與信心。隨後召開的董事會中，一致決議由鄭明智續任董事長一職。
展望 2025 年，鄭明智提到，「儘管國際局勢仍充滿不確定性，並面臨關稅與匯率等多重挑戰，台郡仍對未來充滿信心。我們將持續深化技術研發與加強與國際客戶的合作，穩健應對變局，致力為股東創造長期價值」。
因應產業變革與經營策略調整，台郡同步啟動管理團隊轉型。新任美籍總經理 DavidCheng 於會中正式亮相，並針對未來營運方向提出明確藍圖。面對 2025 年的營運挑戰，台郡將聚焦「技術創新、成本控管、穩健經營」三大策略主軸，導入智慧製造以提升營運效率，積極布局 AI 伺服器、光通訊與車用電子等高成長應用市場，全力以赴實現 2025年轉虧為盈的目標。
未來，台郡指出，經營團隊將更加專注於解決高速傳輸相關技術瓶頸，發展高附加價值應用，並提供模組化產品與整合解決方案。台郡重申不會缺席 AI 與機器人等關鍵市場，持續落實對 ESG 永續發展與公司治理的承諾，朝高技術、高效能與高價值的目標穩健邁進。
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