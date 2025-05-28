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市場競爭加劇 聯電聚焦製程特殊性、強攻22奈米

經濟日報／ 記者朱子呈/台北即時報導

晶圓代工廠聯電（2303）28日召開股東會後，財務長劉啟東受訪表示，隨著中國大陸積極推進自主成熟製程產能，市場競爭壓力日益浮現，對公司構成一定挑戰。面對這樣的產業態勢，聯電將持續透過製程特殊化與客製化服務，強化與客戶間的黏著度，維持競爭優勢。

劉啟東指出，聯電的策略是讓自家製程具備「特殊性」，打造其他競爭者難以複製的差異化能力。他說：「我們為客戶客製化的一些製程，在別的競爭者是享受不到這種好處」。這種長期技術合作也有助於公司與客戶建立穩定關係。

他進一步表示，聯電目前成長動能來自28奈米升級至22奈米節點，後者具備更高性價比，因此即使中國大陸及其他新進業者陸續投入28奈米製程，聯電仍具備競爭優勢，「我們很輕易的可以用22奈米來做回應，做競爭」。

針對市場區隔，他也提到目前已出現「China for China、Non-China for Non-China」的明顯趨勢，聯電旗下中國大陸廠如廈門聯芯、蘇州和艦將因應這樣的區域性需求發展策略。

聯電 奈米

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