聯電攜手 Intel 推進12奈米製程 2027年完成布局

聯電（2303）持續深化與Intel的技術合作，財務長劉啟東於28日股東會後表示，雙方目前正共同推進12奈米製程計畫，預計時程至2027年，是聯電在美國地區最關鍵的研發專案之一。為配合此計畫，聯電已動員內部主要研發與製造資源，投入相關製程與設備轉換作業。

他指出，合作模式採雙方分工，由Intel負責當地製造，聯電則負責製程開發、銷售與服務流程技術。「幾乎所有重要的研發資源都投注在這個12奈米的project上面」，並說明該專案是目前聯電在美國最主要的合作案。

此外，Intel於此案中亦為「核心客戶（anchor customer）」，並針對產能有預留規劃，目前正處於設計導入階段，待製程設計套件（PDK）完成後，將陸續展開第二波、第三波的擴展。劉啟東強調，此項合作具備長期發展潛力，公司將持續投入技術能量，推動後續進程。