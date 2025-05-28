永捷股東會／通過配現金股利0.2元 聚焦三大重點開創新局

永捷（4714）28日舉辦股東常會，會中承認並通過2024年度營業報告書及財務報表、盈餘分配案及公司章程修訂等相關討論事項。股東會通過2024年配發每股現金股利0.2元，配發率達53％，凸顯全體經營階層仍努力不懈致力創造公司、員工及股東最大價值，以期將公司營運回饋給全體股東共享。

永捷2024年度合併營收為8.26億元，年增率大幅成長近六成，主要受惠於客戶訂單回流、新產品導入奏效，以及轉投資效益子公司信立、普大應材的挹注，在成本費用嚴控、產品組合優化、生產效率精進下，稅後淨利為6,492.4萬元，每股稅後純益（EPS）0.38元，年增率分別為226.5％、171.4％。

此外，考量公司資本公積充沛且財務體質健全，股東會通過2024年配發每股現金股利0.2元，股利配發率達53％，凸顯全體經營階層仍努力不懈致力創造公司、員工及股東最大價值，以期將公司營運回饋給全體股東共享。

展望2025年，永捷將聚焦於「環保材料開發」、「高端應用布局」與「垂直整合拓展」，展現傳統PU樹脂供應商成為高附加價值材料解決方案的企業，並朝向多角化發展，持續進行PU樹脂材料的創新開發，並擴大應用至環保替代材料、高性能塗層與電子材料領域，並持續優化工研院技轉之高硬度耐磨保護膜（Hard Coat Film）製程，加強摺疊應用產品接單能量，同時積極進軍家具革、汽車革、成衣等水性產品新應用市場，強化營運韌性。

此外，為因應全球產業升級與市場多變的挑戰，永捷將以台灣廠作為創新研發與運籌管理中心，並積極拓展海外市場，尋求策略聯盟，致力於為客戶創造最大價值，同時永捷也將持續堅守以股東權益為核心的資本配置策略，共同描繪長期成長的藍圖。