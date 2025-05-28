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電電公會林全能：AI是推動聯合國永續發展目標關鍵工具

聯合報／ 記者鍾張涵／即時報導
「2025全球AI賦能永續高峰會」今（28）日登場。圖為（左起）GeSI執行長Luise Neves、環境部部長彭啟明、電電公會祕書長林全能、台灣大永續品牌公關副總劉麗惠。圖／電電公會提供
「2025全球AI賦能永續高峰會」今（28）日登場。圖為（左起）GeSI執行長Luise Neves、環境部部長彭啟明、電電公會祕書長林全能、台灣大永續品牌公關副總劉麗惠。圖／電電公會提供

「2025全球AI賦能永續高峰會」今（28）日登場，電電公會秘書長林全能致詞時表示，AI不僅是科技創新的引擎，更是推動聯合國永續發展目標（SDGs）的關鍵工具。台灣作為全球半導體與ICT產業重鎮，擁有強大研發實力與完整產業生態系，將持續在全球AI應用與永續技術的對話中，扮演重要橋樑角色。

林全能說，電電公會長期推動智慧製造、綠色供應鏈與國際技術合作，透過此次高峰會，不僅展現台灣在永續創新的能量，更期盼深化企業間與政策制定者之間的協作，共同建構更具韌性、平衡發展的全球AI生態系。林全能指出，這場高峰會不只是台灣的榮耀，更是全球AI與永續共同邁進的起點。

「2025全球AI賦能永續高峰會」由台灣區電機電子工業同業公會（TEEMA）、全球永續賦能倡議組織（GeSI）及台灣大哥大共同主辦，活動匯聚逾40位來自超過10個國家的國際專家與產官學研領袖，展開為期兩日的AI與永續發展高層對話。

環境部部長彭啟明致詞指出，台灣正面對氣候變遷帶來的巨大挑戰，將「數位轉型」與「淨零目標」作為國家永續政策核心。此次高峰會為台灣首度主辦，具有高度國際意義。

台灣大哥大永續品牌公關副總經理暨GeSI理事劉麗惠致詞時說，AI正加速改變企業與社會運作模式，台灣大哥大期盼透過本次高峰會搭建國際對話平台，鏈結台灣科技能量投入AI永續應用，促進跨國創新與合作。她強調，唯有科技、政策與產業三方合力，方能以AI驅動淨零與永續轉型。

林全 台灣大哥大 AI

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