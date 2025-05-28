AI 賦能高峰會登場！電電公會揭：AI 為邁向永續的行動引擎
台灣區電機電子工業同業公會（TEEMA）28日攜手全球永續賦能倡議組織（GeSI）及台灣大哥大（3045）召開「2025全球AI賦能永續高峰會」（AI with Purpose Global Summit Taipei 2025）找來逾40位來自超過10個國家的業界專家與產官學研領袖，展開為期兩日的AI與永續發展高層對話。電電公會秘書長林全能表示，AI不僅是科技創新的引擎，更是推動聯合國永續發展目標（SDGs）的關鍵工具。台灣作為全球半導體與ICT產業重鎮，擁有強大研發實力與完整產業生態系，將持續在全球AI應用與永續技術的對話中扮演重要橋梁角色。
據悉，此次「2025全球AI賦能永續高峰會」主要由環境部（MoENV）、經濟部國際貿易署（ITA, MoEA）指導、台灣區電機電子工業同業公會（TEEMA）主辦，而環境部部長彭啓明也親自出席該峰會，他致詞指出，臺灣正面對氣候變遷帶來的巨大挑戰，將「數位轉型」與「淨零目標」作為國家永續政策核心。而此次高峰會為臺灣首度主辦，具有高度國際意義。彭部長強調，環境部樂見AI於永續領域的廣泛應用，並鼓勵產業界積極投入，藉由AI智慧加速邁向綠色成長與2050淨零排放。
永續轉型！林全能：AI為創新與環保的共同解方
電電公會指出，團隊長期推動台廠從「智慧製造、綠色供應鏈」等面向與國際技術深入合作，而透過此次高峰會，不僅展現台灣在永續創新的能量，更期盼深化企業間與政策制定者之間的協作，共同建構更具韌性、平衡發展的全球AI生態系。作為主辦單位之一，台灣大哥大實踐「AI with Purpose」倡議，推動AI技術於氣候行動、生物多樣性、智慧城市等領域的落地應用，包含攜手Perplexity擴大AI知識可及性，以及開發「AI Ocean數據海洋」協助海洋保育。台灣大哥大永續品牌公關副總經理暨GeSI理事劉麗惠表示，當科技真正貼近人與環境的需求，不僅提升內部效率，更能對外創造深遠的永續影響。
台灣大哥大以行動響應AI with Purpose：從技術落實人本與包容
台灣大哥大永續品牌公關副總經理暨GeSI理事劉麗惠坦言，AI正加速改變企業與社會運作模式，台灣大哥大期盼透過本次高峰會搭建國際對話平台，鏈結台灣科技能量投入AI永續應用，促進跨國創新與合作。她強調，唯有科技、政策與產業三方合力，方能以AI驅動淨零與永續轉型。
蔡祈岩資訊長強調，隨著AI推動組織朝扁平化、彈性化發展，當同仁能主動跨出本位、嘗試不同任務，將激發更高參與度與創造力；然而，企業也須同步強化支持系統，避免壓力外溢、工作失衡。他強調，當AI成為企業普遍工具後，勞資關係將自然走向新平衡，企業將更願意分享成果、改善條件、留住人才，帶動職場向更健康方向發展。展望未來，蔡祈岩認為，「AI不該只是讓我們加快腳步，更應該能帶來更加自由、更多選擇、更有尊嚴的工作環境」。
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