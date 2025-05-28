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中保科股東會／強攻 AI 與 ESG 雙軸發展 智慧城市應用為未來目標

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導

中保科技（9917）28日股東會通過2024財報，中保科2024年合併營收為178.6億元，與前一年度比較，成長4.60%，合併營業利益為28.7億元，與前一年度比較，成長8.55%，稅後淨利28.9億元，與前一年度比較，成長10.34%。

股東會通過每股稅後盈餘（EPS）達6.42元，每股配發5.2元現金股利。

董事長林建涵表示，公司連續七年實現營收成長，顯示中保科穩健且踏實的發展步伐，對於2025年景氣看法則是「謹慎前行、樂觀迎戰」，持續為股東創造長期價值。

林建涵表示，「受惠於AI領域的快速發展，中保科在智慧城市新興場景的應用，將是我們未來的一大目標」，像是在2025年國際電腦展推出全台首款無人機應用平台「中保無限飛」，就希望幫客戶利用AI降本增效。此外，中保科也將全力迎接ESG浪潮的來臨。展望今年，本集團將以AI影像整合服務為主軸，打造全方位AI智慧整合服務，並致力於減少對環境的影響，積極回應社會需求。

面對AI浪潮與安全需求多元化，中保科也趁勢加速布局AI智慧安防與整合性解決方案，以AI影像整合服務為主軸，打造全方位智慧服務。並推出訂閱制無人機巡檢服務，取代人力進行廣大或難以到達區域的巡邏；AI虛擬警衛的推出，則是為了協助企業、商家降低營運成本，結合AI影像辨識、語音辨識及語音合成技術，提供24小時不間斷的智慧守護，有效降低人力成本。

在智慧製造方面，隨著2024年子公司立捷國際新廠完工啟用，導入了SMT自動化產線、機械手臂智慧化產線與自動倉儲系統，正式宣布集團跨入AI智慧製造關鍵里程。

中保科 AI

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