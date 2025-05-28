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聯電：與英特爾12奈米合作勢在必行 成熟製程以特殊化避殺戮

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
聯電今日表示，與英特爾12奈米合作 勢在必行， 成熟製程以特殊化、客製化避開殺戮。圖／聯電提供
聯電今日表示，與英特爾12奈米合作 勢在必行， 成熟製程以特殊化、客製化避開殺戮。圖／聯電提供

晶圓代工廠聯電(2303)今(28)日舉行股東會，會中順利通過各項議案。聯電財務長暨發言人劉啟東會後接受採訪時表示，因關稅變動性很大，下半年景氣目前還不是很確定，但他強調，因應地緣政治與英特爾在12奈米合作，勢在必行，至於市場擔心成熟製程面臨對岸大幅擴充的議題，聯電早以走特殊製程，為客戶量身訂作避開殺戮，公司評估威脅不大。

不過針對下半年景氣動向，劉啟東重申稍早在法說有提到能見度比較短，客戶出現觀望及降低庫存狀況，也預期新台幣升值將會實質影響公司下半年表現。

劉啟東表示，匯率波動已是企業當前重要課題，過去平均匯率約在32.5至33元對1美元間波動，現已升至已30元對1美元上下，因公司營業額百分之百以美元計價，新台幣升值會直接衝擊營收表現，且新台幣每升值1個百分點，將會侵蝕公司約0.4 個百分點的毛利率，此負面衝擊還會影響下半年營運。

劉啟東指出，因應地緣政治風險，聯電目前最重要的合作案就是與英特爾的12奈米專案，公司主要研發和部分製程與設備轉換的資源，都集中投注在這個計畫，這也是聯電在美國最主要的合作項目，目前進行相當順利。

劉啟東表示，聯電與英特爾的合作，採分工模式進行，未來會在英特爾美國的工廠生產製造。雙方有合作研發，但銷售、客戶端及一些晶圓代工的技巧及服務流程都是以聯電為主，這部分將會領先大多數競爭對手。這個合作案必須成功、「勢在必行」。

對於市場關注成熟製程面臨中國大陸大幅擴充產能威脅，劉啟東表示，公司能做的就是確保製程具備特殊性，為客戶量身打造的客製化製程，這是其他競爭對手無法提供的。目前聯電的策略是從28奈米推進到22奈米製程，22奈米製程在性價比較高，而中國及其他新進廠商則集中在28奈米時，公司仍可保持優勢，目前評估威脅不大。

他也認為，未來「China for China、Non-China for Non-China」的趨勢越來越明顯。因此，聯電在聯芯與蘇州和艦這兩座廠，客戶組成中以當地為基礎的客戶比例一直在持續上升，反映出中國國內的內需確實在增加，大陸的兩座工廠產能利用率高於公司平均水準。

聯電 奈米

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