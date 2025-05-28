華為 HUAWEI 推出新智慧手表與耳機 搶攻智慧穿戴市場

華為HUAWEI 28日宣布，推出智慧穿戴新品，包括主打舒適輕薄設計的HUAWEI WATCH FIT 4 Pro、WATCH FIT 4，以及華為首款半開放式悅彰耳機FreeBuds 6，共三款穿戴新品，將於6月7日舉辦WATCH FIT 4系列上市排隊會活動，當天於全台16間指定門市參與活動，可享限量雙重優惠。

優惠包括：購買FIT 4 Pro贈送FreeBuds SE 3無線藍牙耳機（價值NTD $1,990），再享折價$1,000，以及原廠保固升級為二年；購買FIT 4贈送Band 9智慧手環（價值NTD $1,490），再享折價$500，以及原廠保固升級為二年。各限量500組，數量有限，送完為止。

其中HUAWEI WATCH FIT 4系列在外觀、運動、健康管理功能都全面升級，採用獨特3D錶翼設計，具立體時尚辨識度，機身厚度更薄、重量更輕；運動模式上，除支援超過100種運動模式，更新增氣壓計與向日葵定位系統，提升定位及配速精準度，並首發水上軌跡功能。健康管理上加入睡眠平均HRV指標，更精準掌握睡眠狀態，並具備最高可達10天的續航。HUAWEI WATCH FIT 4 Pro在設計與功能上，採用藍寶石玻璃鏡面與鈦金屬錶圈，耐刮耐磨，且全面升級高爾夫球場模式與支援40米自由潛水，更搭載HUAWEI TruSense玄璣感知系統、華為心電圖應用軟體，新增體溫傳感器，隨時掌握皮膚溫度變化，運動功能與健康管理更全面。

HUAWEI FreeBuds 6為華為首款半開放式悅彰耳機，搭載超感知原音雙單元，為業界最小超高頻微平板高音單元，以及雙磁路高靈敏度低音單元，可充分展現清澈高音與澎湃低音的豐富聲音細節；支援2.3Mbps無損傳輸，帶來高解析無損音質的極致聆聽體驗。配備出色降噪功能，有效消除背景雜音，清晰還原通話人聲，而雙向靜謐通話功能，可以讓對方聽得更清楚，在吵雜的環境中，安心暢聊不怕干擾。