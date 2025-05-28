談川普關稅 華碩施崇棠：連蘋果也被砍一刀 會短期陣痛

針對美國總統川普發起的對等關稅衝擊，PC品牌大廠華碩（2357）董事長施崇棠28日指出，「川普是真的完全無法預測，所以我相信大家都會面對這個短期的陣痛」，「最近川普連蘋果也砍一刀，所以我想真的非常難預測」。

施崇棠表示，「川普是真的完全無法預測，所以我相信大家都會面對這個短期的陣痛，華碩基本上已經想盡各種辦法去增加韌性，但華碩身為全球品牌也有一個優點，就是不需要自己去布局重資產」。

施崇棠指出，「但是像伺服器我們覺得就需要自身往國外來布局，我們在這領域很積極，那其他產品線我們還是交由台灣ODM/OEM夥伴，基本上布局是靈活的。所以關鍵還是在不斷的做出你能做的最佳準備，但我想短期陣痛還是非常困難的」。

施崇棠說，「最近川普連蘋果也砍一刀，所以我想真的非常難預測」。不過華碩本質就是設計思維也好，或擁抱現實的文化，都是來面對各種挑戰，都能夠在第一時間就去擁抱這個現實，做出能做的最佳因應，但長期還是要看公司競爭力。