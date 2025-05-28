康舒股東會／董座許介立：預估今年 AI 相關營收占比 有望逾一成

電源供應器大廠康舒（6282）28日召開股東常會，董事長許介立表示，儘管今年營運仍充滿挑戰，但AI伺服器在去年底量產後，預計第3季有望如期放量，估計今年來自AI PC等相關AI營收占比有望逾一成。他強調，今年營運展望並未修正，仍朝成長目標前進。

康舒總經理呂宜興表示，AI從裝置端、邊源運算及雲端三方面來看，隨AI激勵新一波NB換機潮，預估2025年下半年到2026年將有大量AI PC推展至市場，提升電源瓦數至65瓦到100多瓦以上，均以設計導入，至於邊緣運算主攻大瓦特數3,000瓦至5,000多瓦，除了有團隊開發外，也有客戶測試，至於大型資料中心隨運算效率提升，目前開發33Kw PowerShelf的機架式電源，已於今年初取得安全認證，今年將有產品推出，也有團隊開發中。

另一方面，針對電網到晶片的垂直供電電源解決方案，呂宜興表示，子公司立卬有on board的技術，可和康舒技術互補，未來雙方將深化合作，提供客戶適合的解決方案。

在產能布局方面，目前康舒有中國大陸、菲律賓及台灣等生產據點，呂宜興表示，金寶集團（2312）在海外也有相當多生產據點，包括東南亞及美洲等地，未來因應客戶訂單，將與集團合作，發揮集團綜效。

康舒今年前四月營收94.88億元，年減1.58%，首季稅後淨損4,455萬元，每股淨損0.06元。去年稅後淨損3,015萬元，每股淨損0.04元。今天會中持股1萬1,4,150張的小股東李文雄表示，他過去兩個多月增持4,000多張持股，占康舒持股比重1.65%，是僅次於金仁寶集團第二大股東，他個人的財富幾乎都壓在康舒，對比董事長許介立2,024張持股，過去一年只增持100多張，僅其持股七分之一，他要求許董也能增持股票，因為唯有跟個人財富高度連結，對公司營運才會有感覺。

許介立回應，他會持續增加持股，但無法說明何時增加到多少目標。