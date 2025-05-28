中保科股東會／董座林建涵：今年「謹慎前行、樂觀迎戰」　

中保科（9917）28日舉辦股東常會，會中報告去年度營運成果及說明未來發展策略，並通過2024財報，中保科2024年合併營收為178.6億元，與前一年度比較，成長4.60%，合併營業利益為28.7億元，與前一年度比較，成長8.55%，稅後純益28.9億元，年增10.34%。

台灣科技保全產業領導品牌中保科股東會通過每股稅後盈餘（EPS）達6.42元，每股配發現金股利5.2元，維持連續多年的穩健配息政策。董事長林建涵表示，公司連續七年實現營收成長，顯示中保科穩健且踏實的發展步伐，除了感謝股東們的支持，也感謝全體員工的努力。對於2025年景氣看法則是「謹慎前行、樂觀迎戰」，持續為股東創造長期價值。

林建涵表示，「受惠於AI領域的快速發展，中保科在智慧城市新興場景的應用，將是我們未來的一大目標」，像是在2025年國際電腦展推出全台首款無人機應用平台「中保無限飛」，就希望幫客戶利用AI降本增效。此外，中保科也將全力迎接ESG浪潮的來臨。展望今年，集團將以AI影像整合服務為主軸，打造全方位AI智慧整合服務，並致力於減少對環境的影響，積極回應社會需求。

面對AI浪潮與安全需求多元化，中保科也趁勢加速布局AI智慧安防與整合性解決方案，以AI影像整合服務為主軸，打造全方位智慧服務。並推出訂閱制無人機巡檢服務，取代人力進行廣大或難以到達區域的巡邏；AI虛擬警衛的推出，則是為了協助企業、商家降低營運成本，結合AI影像辨識、語音辨識及語音合成技術，提供24小時不間斷的智慧守護，有效降低人力成本。

在智慧製造方面，隨著2024年子公司立捷國際新廠完工啟用，導入了SMT自動化產線、機械手臂智慧化產線與自動倉儲系統，正式宣布集團跨入AI智慧製造關鍵里程，並進一步鞏固在智慧製造領域的競爭優勢。

面對全球資安威脅與實體安全雙重挑戰，中保科不僅要提供客戶實體保全，同時提供客戶虛擬安全協防，以「中保資安雙重防護方案」，布局實體+虛擬整合的安全防護機制市場，針對企業防護提供全方位的資安解決方案。