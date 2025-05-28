聯電股東會 排隊領鋼珠筆套組成焦點

晶圓代工廠聯電（2303）今日舉行股東常會，股東排隊領股東會紀念品成焦點。聯電今年發送「UMC x咖波聯名限定鋼珠筆套組」，因造型可愛且6支筆顏色都不同，吸引近80萬名股東的喜愛，今日一早即見長長排隊人龍等著領取。

聯電今年股東常會仍循往例在竹科的自家8S廠召開，公司也在會場外的道路旁發放股東會紀念品。聯電每年的股東會紀念品總別出心裁的「創新」，也向來是股民矚目焦點、搶手貨，去年公司發放「UMC x 咖波聯名限定永續隨行杯」，今年則是「UMC x咖波聯名限定鋼珠筆套組」。

聯電股東常會也順利在9點半多順利通過去年盈餘分派等案，每股配發2.85元現金股息。