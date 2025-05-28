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聯電股東會 排隊領鋼珠筆套組成焦點

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
聯電股東會紀念品，延續「咖波風」，發送「UMC x咖波聯名限定鋼珠筆套組」，造型可愛。記者魯永明／攝影
聯電股東會紀念品，延續「咖波風」，發送「UMC x咖波聯名限定鋼珠筆套組」，造型可愛。記者魯永明／攝影

晶圓代工廠聯電（2303）今日舉行股東常會，股東排隊領股東會紀念品成焦點。聯電今年發送「UMC x咖波聯名限定鋼珠筆套組」，因造型可愛且6支筆顏色都不同，吸引近80萬名股東的喜愛，今日一早即見長長排隊人龍等著領取。

聯電今年股東常會仍循往例在竹科的自家8S廠召開，公司也在會場外的道路旁發放股東會紀念品。聯電每年的股東會紀念品總別出心裁的「創新」，也向來是股民矚目焦點、搶手貨，去年公司發放「UMC x 咖波聯名限定永續隨行杯」，今年則是「UMC x咖波聯名限定鋼珠筆套組」。

聯電股東常會也順利在9點半多順利通過去年盈餘分派等案，每股配發2.85元現金股息。

聯電去年營收為新臺幣2323.03億元、年增4.4%；毛利率為32.6%，年減1.3個百分點；營業利益率為22.2%，年減3.8個百分點；稅後純益 472.11億元，年減22.6%，每股純益3.8元。

聯電今年股東會紀念品仍讓股東驚喜，大批股東排隊領取。 記者黃義書／攝影
聯電今年股東會紀念品仍讓股東驚喜，大批股東排隊領取。 記者黃義書／攝影

股東會紀念品 聯電

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