華碩股東會／卯足勁布局機器人 董座施崇棠：有新優點但很陷阱很多

PC品牌大廠華碩（2357）28日舉行股東會，針對機器人布局，華碩董事長施崇棠分析，華碩很早就全力衝刺機器人「Zenbo」，只是當時實在不夠聰明，沒有像今天的生成式AI，至於機器人要不要做到人形？華碩也卯足勁在思考這些，現在的確有一些很不錯新優點出來，但也有很多陷阱在裡面，所以華碩現在也是卯足勁在努力。

施崇棠表示，華碩很早就全力衝刺機器人Zenbo，只是當時最大的問題是，「雖然我們已經幾乎卯足勁把該考慮的因素都想過，但當時他實在不夠聰明，沒有像今天的生成式AI」。

施崇棠回憶，當時華碩花了很大力氣，當你問Zenbo問題的時候，要想辦法，比如這個可能要問巧虎，這個可能要問新聞，或問什麼東西，「事實上，別人只要隨便一問，就會發現他不夠聰明。」

對於機器人到底要不要做到人形？施崇棠分析，最近外界對於人形機器人的確談得很熱，比起以前，現在他更make sense，就像當初Zenbo不夠聰明，如果做得像人那樣，外界期望會很高，所以那時候就把他外型做成可愛的樣子。

他說，現在因為已經夠聰明了，要做人形機器人的優點，就是說他就可以融入到所有現在有人的各種場合，不管是在工廠還是服務領域，所以現在有所謂的數位員工。

施崇棠強調，華碩卯足勁在思考這些，現在的確有一些很不錯新優點出來，但還是有很多陷阱在裡面，當然還有包含其他的，因為機器人範圍其實還蠻廣的，所以華碩現在也是卯足勁在努力。

華碩2024年營收5,871億元，稅後純益314億元，每股純益（EPS）達42.27元；股東會通過配發每股現金股利34元之配息案。