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光聖股東會／董座陳寬仁：美系客戶加速拉貨 今年營運續揚

經濟日報／ 記者林薏茹／台北即時報導
光聖董事長陳寬仁。林薏茹／攝影
光聖董事長陳寬仁。林薏茹／攝影

光聖（6442）28日召開股東會，光聖董事長陳寬仁表示，雖然市場面臨關稅匯率等外在影響因素影響，但全球AI發展正熱，加上美國基礎建設持續布建，全球三大數據設備廠也陸續加碼資本支出，2025年營運將穩定正向成長。

陳寬仁指出，美國基礎建設持續布建，不受美國總統川普關稅政策影響而放緩，全球三大數據設備廠也陸續擴大資本支出，加速光聖美系大客戶數據中心相關被動產品拉貨需求。

高頻連接器產品方面，陳寬仁表示，光聖已從傳統的有線電視連接器，轉型到高精密性的5G通訊、車用、低軌衛星毫米波及其他消費性電子類產品，由低毛利產品轉型至利潤較高的高階產品，改善整體獲利水準。

光纖到家的主動產品方面，陳寬仁說，雖然疫情後歐美市場已由低階的2.5G模組類產品，轉為更高階的10G產品，但受AI等新領域產品快速投入市場帶動，改變消費需求，同業都面臨相當大的壓力與挑戰，光聖今年主動產品銷售動能，仍可望超越去年水準。

因應近期美國關稅政策及新台幣升值的匯率風險，陳寬仁表示，持續維持與美系客戶間的關稅商談溝通，朝不影響雙方獲利的目標努力；匯率部分將透過自然避險與金融避險工具，降低匯率評價損失。

除既有產品線外，陳寬仁表示，因應產品國際化及多元性發展考量，近三年在矽光子、毫米波（低軌衛星、6G）、軍用國防及生醫領域，都有積極進行投資布局，透過雙方產品共同開發、生產及策略行銷等方式合作。

關稅 美國 匯率

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