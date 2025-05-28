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華擎股東會／五大產品今年全面成長 AI 伺服器動能強、將優於去年

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
華擎總經理許隆倫。記者蕭君暉／攝影
華擎總經理許隆倫。記者蕭君暉／攝影

華擎（3515）28日舉行股東會，總經理許隆倫表示，該公司五大產品線，包括主機板、顯示卡、電源供應器、液晶監視器，以及人工智慧（AI伺服器，今年全面成長，其中，AI伺服器可望強勁成長，下半年出貨輝達（NVIDIA）B200與B300，全年出貨將大幅成長，需求強勁。

他說，AI伺服器目前出貨以H200為主，第2季第3季出貨主力B200，第3季會有部分B300，第4季將轉向B300，今年全年出貨比去年大幅成長，需求強勁，尤其AI伺服器需求帶動整體成長。

他指出，AI伺服器需求以北美、東北亞、亞洲為主，歐洲較少；一般伺服器則是美洲、歐洲需求較大。2025年的一般伺服器預期仍有雙位數成長。

展望2025年，他說，下半年需求優於上半年，整體出貨或營收比去年成長約半倍，AI伺服器占比大，帶動整體營收大幅成長，毛利率會受到壓力，但整體營運正向。

至於主機板，他說，2025年主板出貨量有機會接近5%到10%的成長，甚至有機會接近10%，ASP（平均售價）預期較去年好，主要受惠於DIY市場往高階發展及AMD（超微）高階市占率提升，歐洲市場表現不錯，全年表現預期穩健。

至於顯卡（VGA）他指出，今年VGA表現不錯，主要受惠於AMD帶來的動能，預期成長性佳，同時，且AI卡的動能可望持續，整體出貨及市佔率預期提升。

至於電源供應器，他說，已經做半年，目前在美國、日本、東南亞反應良好，歐洲也還行，下半年預期表現更好，對2025年下半年及2026年充滿信心，將持續推進。

液晶監視器，他說，已經做一年多，逐漸進入佳境，預期今年四個產品線，包括主機板、顯卡、電源供應器與液晶監視器，都會成長。

工業電腦（IPC）方面，他表示，IPC經歷過去兩年低潮，2025年預期成長明顯，市場規模回升，且公司正積極往系統化發展，雖然系統化會拉低毛利率，但ASP高於單板，整體效益佳，且已見到系統化帶來的成效。

伺服器 AI

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