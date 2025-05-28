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中東洽談合作 聯電：意願不高 擴產優先考慮新加坡

中央社／ 新竹28日電

中東有意發展半導體產業，聯電財務長劉啟東今天證實，中東曾與聯電接觸合作，只是單純增加產能，聯電意願不高，不想陷入產能競爭；考量新加坡在地緣政治環境中具有中立地位，未來擴充將優先考慮新加坡廠。

聯電今天召開股東常會，劉啟東會後受訪說，聯電在美國市場以與英特爾（Intel）合作為重點，生產製造方面由英特爾主導，雙方共同合作研發，聯電則協助晶圓代工技巧和服務流程，預計2027年量產。

劉啟東表示，聯電與英特爾初步合作以12奈米製程為主，不需要使用極紫外光（EUV）設備，估計市場規模大。聯電在不需要投注大筆資金情況下，即可新增美國產能，是划算的合作方式。

至於日本市場，劉啟東說，聯電除在三重縣工廠外，仍會持續尋找客戶及合作機會，拓展新市場，設新廠並不是優先考量。

至於新加坡廠，劉啟東表示，P3廠陸續裝機，預計明年量產，P4廠仍有擴充空間。由於新加坡在地緣政治環境中具有中立地位，聯電未來擴充將優先考慮新加坡廠。

劉啟東說，中東確實曾與聯電接觸洽談合作可能性，只是聯電對於單純增加產能意願不高，不想陷入產能競爭，以拓展新客戶及市場區隔為優先。

至於中國市場，劉啟東表示，受惠中國內需強勁，聯電中國廠和艦及聯芯產能利用率高於整體公司平均水準，超過75%。其中，聯芯幾乎滿載，去年及過去幾年也都獲利。

劉啟東說，在當前政經環境下，要進行大規模合縱連橫難度高，不易同時獲得美國和中國同意。聯電將積極進行成熟製程特殊化、差異化。

對於下半年產業景氣，劉啟東表示，下半年景氣具不確定性，市場能見度短，關稅變動性大，客戶態度觀望、降低庫存。目前確定的是匯率會對業績造成影響，由於營收全數以美元計價，新台幣升值多少會直接影響營收，每升值1%將影響毛利率約0.4個百分點。

聯電股東今天關心聯電在綠色製造及淨零發展情況。聯電共同總經理王石說，聯電在ESG方面是承諾，確實會增加成本，會影響獲利，不過這是全球責任，聯電業務遍及國際，這一成本是必要的，聯電會透過研發技術、提升效率，減緩相關影響，預期將是互惠雙贏的方向。

在減廢方面，王石表示，聯電循環經濟資源創生中心將於今年開始運轉，將把廢棄物變資源化，估計廢棄物將可減少1/3。

聯電股東會承認去年度財報，總營收新台幣2323億元，歸屬母公司淨利472億元，每股純益3.8元，每股配發2.85元現金股利。

聯電 新加坡

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