聯發科榮獲全球人才發展領域「奧斯卡獎」－ATD卓越實務獎

聯發科（2454）以「新任主管培訓計畫」（New Manager Development Program，NMDP），在全球眾多參賽個案中脫穎而出，榮獲有全球人才發展領域「奧斯卡獎」之稱的國際人才發展協會（Association For Talent Development，ATD）卓越實務獎（Excellence in Practice Award）。該計畫以多元教學與混合學習模式，加速新任主管掌握管理及領導技能，進而帶領團隊完成組織任務，協助公司達成策略目標；自2020年執行至今，已舉辦超過16個梯次，超過650位主管參與。

聯發科資深副總經理暨人資長林秀瑜表示，此次榮獲ATD獎項，不僅是對聯發科在人才培育與發展策略上的高度肯定，也彰顯對領導人才成長的重視。為支持公司營運成長目標，配合主管人才需求，在高階主管的全力支持之下，聯發科以「新任主管培訓計畫」加速公司策略轉型，培育更多能落實公司文化、展現公司管理職能的新任主管，以協助成功帶領團隊達成公司目標。

聯發科「新任主管培訓計畫」在設計之初，即透過與高階主管、外部專家、人資部門與高績效部門主管等關鍵利益關係人訪談、分析組織數據等研究後，規劃成能符合組織、任務與個人等三種不同層次需求的培訓課程。此外，該計畫也透過混合學習模式，搭配多元教學方法，將課程融入在虛擬學習社群、三天兩夜的實體工作坊，並延伸至工作坊後長達180天的追蹤與應用案例分享中。

聯發科「新任主管培訓計畫」透過對參與主管於加入計畫前後的前測與後測發現，完訓主管在員工激勵、培育人才、建立高績效團隊、引導改變、跨團隊合作及落實創新等管理行為有顯著進步。

聯發科表示，公司向來重視人才培育與發展，除此次獲獎的「新任主管培訓計畫」，還擁有完善且多元化的人才培訓制度，為不同職務、層級的員工提供相對應的專業與領導力培訓計畫。同時，也積極鼓勵同仁參與培訓，並持續透過評估與回饋機制，提供個人化的學習路徑，及豐富的職涯發展機會，增強員工參與感和成就感，持續提升聯發科技的產業競爭力。