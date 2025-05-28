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友達股東會／董座彭双浪：虧損沒有藉口、努力轉型 股利維持發0.3元

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
友達28日舉行實體股東常會，同步進行網路直播。記者李珣瑛／翻攝自網路直播
友達28日舉行實體股東常會，同步進行網路直播。記者李珣瑛／翻攝自網路直播

友達（2409）董事長彭双浪28日答覆股東提問強調，獲利一向是公司經營的目標，虧損沒有藉口，努力轉型為不只是一家面板公司，並朝盡快獲利以盈餘發放給股東。今年以資本公積發放0.3元，是經董事會充分討論的決議，不會提高發放金額。

友達舉行股東常會，照例有關心公司發展的小股東親自出席提問。一名股東指出，他精算友達每季獲利20億元，EPS 0.3元應非難事，公司卻連虧三年。他建議，友達經營階層應有所覺悟，早日帶領公司脫離景氣循環股之列。另一名股東則是認為，資本公積是股東無息借給公司經營之用，企業不賺錢、以資本公積配發給股東，是非常差愧之事，究竟未來如何轉虧為盈？並期盼股東會中，通過提高資本公積配息金額。

彭双浪回應指出，獲利一向是公司經營的目標，過去二年友達未能獲利，採以資本公積發放現金方式，來感謝股東的支持。希望公司能盡快獲利，以盈餘發放給股東。

至於股東建議提高資本公積發放金額，彭双浪表示，以資本公積發放0.3元，是經過董事會充分討論的決議，不在股東會中討論提高。

小股東於臨時動議再提議，由於友達近年未獲利，因此無發放董事酬勞，他建議，加發董事長900萬元、總經理200萬元酬勞，以達到激勵士氣加速公司獲利。對此，彭双浪表示，董監酬勞是由薪酬委員會來決定。

股東質疑，友達已經連續虧損11季，董事長還兼任富采董事長是否「一心二用」？彭双浪答覆提出，友達人才濟濟、並且是以組織運作模式，他兼任富采董座是為可整合Micro LED資源的加速發展，已看到相關成果。

小股東出席友達股東常會踴躍發言。記者李珣瑛／翻攝自網路直播
小股東出席友達股東常會踴躍發言。記者李珣瑛／翻攝自網路直播

股東會 彭双浪 友達

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