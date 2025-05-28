南亞科董座吳嘉昭：下半年價量齊揚 力拚第4季轉盈

南亞科（2408）今日舉行股東常會，順利完成董監改選，預定卸下董事長的吳嘉昭在完成董監改選受訪表示，目前DRAM市況，在主要大廠退出DDR4及資源挪移往高頻寬記憶體（HBM），加上關稅緩衝期的備貨需求湧現，整體DRAM市況已經好轉，南亞科估計在第3季前清完所有庫存，加上1B製程良率拉升，有利產品組合，下半年營運可望價量齊揚，力拚第4季轉盈。

南亞科獲選的新董事，預定下午召開董事會，推舉新任董事長，吳嘉昭將交棒給南亞總經理鄒明仁。吳嘉昭表示，鄒明仁擔任南亞塑膠總經理多年，兩位更是長期戰友，且鄒熟悉電子產業，出任南亞科董事長，仍會堅持南亞科「技術創新」的核心價值，加速10奈米製程技術及更多新世代DDR5 DRAM產品，提升競爭力，努力為股東創造更多價值及善盡社會責任，邁向永續發展。

南亞科總經理李培瑛表示，整體DRAM產業因去年中AI大爆發，帶動HBM旺盛需求，而非AI用的DRAM，包括消費性產品用的利基型DRAM，則受整體經濟不佳，需求疲弱，但目前除了AI相關應求需求強勁，非AI應用的伺服器、PC、智慧型手機和網通也開始回溫，消費性產品也因部分區域刺激方案，需求升溫，整體DRAM市況趨向正向發展，尤其主要大廠停產DDR3、DDR4，資源押注HBM，更帶動DDR4價格攀升。

他強調，基於DDR4價格好轉，南亞科原本要快速拉升DDR5比重的策略，策略做調整，目前仍集中價格和需求同步增溫的DDR4 DRAM，迎合市場旺盛需求。