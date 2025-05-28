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南亞科董座吳嘉昭：下半年價量齊揚 力拚第4季轉盈

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
南亞科董事長吳嘉昭證實將卸任交棒給南亞塑膠總經理鄒明仁拉任南亞科董事長，最後一次主持南亞科股東會後受訪表示，南亞科下半年價量齊揚， 力拚第4季轉盈。記者簡永祥／攝影
南亞科董事長吳嘉昭證實將卸任交棒給南亞塑膠總經理鄒明仁拉任南亞科董事長，最後一次主持南亞科股東會後受訪表示，南亞科下半年價量齊揚， 力拚第4季轉盈。記者簡永祥／攝影

南亞科（2408）今日舉行股東常會，順利完成董監改選，預定卸下董事長的吳嘉昭在完成董監改選受訪表示，目前DRAM市況，在主要大廠退出DDR4及資源挪移往高頻寬記憶體（HBM），加上關稅緩衝期的備貨需求湧現，整體DRAM市況已經好轉，南亞科估計在第3季前清完所有庫存，加上1B製程良率拉升，有利產品組合，下半年營運可望價量齊揚，力拚第4季轉盈。

南亞科獲選的新董事，預定下午召開董事會，推舉新任董事長，吳嘉昭將交棒給南亞總經理鄒明仁。吳嘉昭表示，鄒明仁擔任南亞塑膠總經理多年，兩位更是長期戰友，且鄒熟悉電子產業，出任南亞科董事長，仍會堅持南亞科「技術創新」的核心價值，加速10奈米製程技術及更多新世代DDR5 DRAM產品，提升競爭力，努力為股東創造更多價值及善盡社會責任，邁向永續發展。

南亞科總經理李培瑛表示，整體DRAM產業因去年中AI大爆發，帶動HBM旺盛需求，而非AI用的DRAM，包括消費性產品用的利基型DRAM，則受整體經濟不佳，需求疲弱，但目前除了AI相關應求需求強勁，非AI應用的伺服器、PC、智慧型手機和網通也開始回溫，消費性產品也因部分區域刺激方案，需求升溫，整體DRAM市況趨向正向發展，尤其主要大廠停產DDR3、DDR4，資源押注HBM，更帶動DDR4價格攀升。

他強調，基於DDR4價格好轉，南亞科原本要快速拉升DDR5比重的策略，策略做調整，目前仍集中價格和需求同步增溫的DDR4 DRAM，迎合市場旺盛需求。

李培瑛表示，目前南亞科產能滿載，配合產品組優化，公司邁向轉盈的機會愈來愈高。唯一的變數是新台幣升值，將抵銷毛利率攀升速度，公司是希望能儘速轉盈，但仍需密切觀察台幣升值趨勢。

南亞科總經理李培瑛表示，DRAM市況，AI及非AI應用同步回溫，產業趨正向發展。記者簡永祥／攝影
南亞科總經理李培瑛表示，DRAM市況，AI及非AI應用同步回溫，產業趨正向發展。記者簡永祥／攝影

南亞科 DRAM

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