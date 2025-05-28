良維股東會／董座：資料中心需求暢旺 台幣若升值太多將反映成本

良維（6290）28日舉行股東會，董事長李淳正表示，雲端服務供應商（CSP）的資料中心一直在蓋，因為應用面愈來愈大，樂觀看待今年來自資料中心的強勁成長，第2季將優於第1季，至於新台幣強彈，若是長期如此，將會與客戶討論漲價，以反映成本。

針對關稅影響，他說，目前沒有影響，若有影響也是電子五哥先受到影響。至於新台幣升值，他說，有採取避險，不至於影響到正常營運，這只是短期波動，若長期升值太多，會跟客人調整價格，「畢竟我們這麼多年來與客戶關係維持很好，之前客人對於原物料成本上漲，也都有考慮進去」。

針對業績展望，他說，第2季將優於第1季，至於下半年，通常上下半年業績是40:60，目前先抓45:55，下半年應該比上半年好一點，主要還是看川普下半年的政策而定，目前是往好的方向前進。

他強調，現在CSP需求還是很暢旺，因為資料中心一直在擴大，主要是因為全球的AI應用面越來越大，越來越大的話，資料中心數據庫要越來越強，一強的話就是到全世界建資料中心，其他產業也許去變，可是資料中心不會變，現在包括手機與PC也要AI，因此，應用面愈來愈廣，需求真的不錯。

良維第1季稅後純益4.08億元，創單季新高，季增22.5%，年增54.5%，第1季每股稅後純益（EPS）2.56元。主要是受惠亞馬遜AWS的AI伺服器大量拉貨，該公司是AWS資料中心大電流電源線第一供應商，占良維營收比重近30%，若再加上惠普、戴爾、聯想等AI伺服器供應商訂單，AI伺服器占良維營收比重34%到35%。AI伺服器相關產品毛利高，是推升獲利成長的主要因素。

至於蘋果占良維營收比重約15%，良維是蘋果高階電源線主力供應商，主要是Molex已經逐步淡出，良維在蘋果的策略，不與紅色供應鏈競爭，不做低價的Type C電源線，只做高階、高單價的電源線，來提升毛利率。

至於其他CSP客戶，微軟目前小量出貨，目標是明年大量出貨。