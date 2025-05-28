快訊

陳傑憲脫口「某就要照三頓揍」遭炎上！親上火線道歉 太太神救援

不是新冠、流感！4歲女童發燒、呼吸道症狀 驗5種快篩揪病因

良維股東會／董座：資料中心需求暢旺 台幣若升值太多將反映成本

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
良維董事長李淳正。記者蕭君暉／攝影
良維董事長李淳正。記者蕭君暉／攝影

良維（6290）28日舉行股東會，董事長李淳正表示，雲端服務供應商（CSP）的資料中心一直在蓋，因為應用面愈來愈大，樂觀看待今年來自資料中心的強勁成長，第2季將優於第1季，至於新台幣強彈，若是長期如此，將會與客戶討論漲價，以反映成本。

針對關稅影響，他說，目前沒有影響，若有影響也是電子五哥先受到影響。至於新台幣升值，他說，有採取避險，不至於影響到正常營運，這只是短期波動，若長期升值太多，會跟客人調整價格，「畢竟我們這麼多年來與客戶關係維持很好，之前客人對於原物料成本上漲，也都有考慮進去」。

針對業績展望，他說，第2季將優於第1季，至於下半年，通常上下半年業績是40:60，目前先抓45:55，下半年應該比上半年好一點，主要還是看川普下半年的政策而定，目前是往好的方向前進。

他強調，現在CSP需求還是很暢旺，因為資料中心一直在擴大，主要是因為全球的AI應用面越來越大，越來越大的話，資料中心數據庫要越來越強，一強的話就是到全世界建資料中心，其他產業也許去變，可是資料中心不會變，現在包括手機與PC也要AI，因此，應用面愈來愈廣，需求真的不錯。

良維第1季稅後純益4.08億元，創單季新高，季增22.5%，年增54.5%，第1季每股稅後純益（EPS）2.56元。主要是受惠亞馬遜AWS的AI伺服器大量拉貨，該公司是AWS資料中心大電流電源線第一供應商，占良維營收比重近30%，若再加上惠普、戴爾、聯想等AI伺服器供應商訂單，AI伺服器占良維營收比重34%到35%。AI伺服器相關產品毛利高，是推升獲利成長的主要因素。

至於蘋果占良維營收比重約15%，良維是蘋果高階電源線主力供應商，主要是Molex已經逐步淡出，良維在蘋果的策略，不與紅色供應鏈競爭，不做低價的Type C電源線，只做高階、高單價的電源線，來提升毛利率。

至於其他CSP客戶，微軟目前小量出貨，目標是明年大量出貨。

AI

延伸閱讀

佳必琪2025年獲利拚新高

川普揚言對iPhone課稅！外媒曝庫克「失寵」 原因

52年懸案破了！她憶35年前問靈媒 竟準確預言遺體所在

庫克的「川普攻略術」失效？蘋果成關稅戰靶心

相關新聞

輝達總部進駐北士科 華碩施崇棠：歡迎 但別挖我們的人

輝達（NVIDIA）台灣總部擬進駐北士科，對此， PC品牌大廠華碩（2357）董事長施崇棠28日指出，輝達總部搬到士林北...

華碩施崇棠巧喻AI：「窮人的武功」正滿地開花

品牌大廠華碩今日舉辦股東會，董事長施崇棠接受媒體聯訪時，幽默地用「窮人的武功」，比喻現在的AI模型技術，他舉例，像是Mo...

友達股東會／董座彭双浪：虧損沒有藉口、努力轉型 股利維持發0.3元

友達（2409）董事長彭双浪28日答覆股東提問強調，獲利一向是公司經營的目標，虧損沒有藉口，努力轉型為不只是一家面板公司...

南亞科董座吳嘉昭：下半年價量齊揚 力拚第4季轉盈

南亞科（2408）今日舉行股東常會，順利完成董監改選，預定卸下董事長的吳嘉昭在完成董監改選受訪表示，目前DRAM市況，在...

良維股東會／董座：資料中心需求暢旺 台幣若升值太多將反映成本

良維（6290）28日舉行股東會，董事長李淳正表示，雲端服務供應商（CSP）的資料中心一直在蓋，因為應用面愈來愈大，樂觀...

影／華碩股東會 施崇棠：深化AI布局 加速產業創新

華碩今天舉行股東會，董事長施崇棠、副董事長徐世昌和財務長吳長榮等人出席。施崇棠表示華碩本來將全力投入，深化AI布局，加速...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。