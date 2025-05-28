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影／華碩股東會 施崇棠：深化AI布局 加速產業創新

攝影中心／ 記者邱德祥／即時報導
華碩今天舉行股東會，董事長施崇棠（中）、副董事長徐世昌（右）和財務長吳長榮（左）等人出席。記者邱德祥／攝影
華碩今天舉行股東會，董事長施崇棠（中）、副董事長徐世昌（右）和財務長吳長榮（左）等人出席。記者邱德祥／攝影

華碩今天舉行股東會，董事長施崇棠、副董事長徐世昌和財務長吳長榮等人出席。施崇棠表示華碩本來將全力投入，深化AI布局，加速產業創新，尋求躍進式創新。

施崇棠公布去年年華碩集團合併營收達新台幣5871億元，較2023年增加222%，集團稅後淨利為342億元，其中可歸屬於母公司業主之淨利為314億元，較2023年增加97%，每股稅後盈餘為42元。在品牌營運部份，2024年華碩品牌合併營收為新台幣5485億元（公司自結數），較2023年增加22%，品牌營業利益為275億元（公司自結數)，較2023年增加229%。

施崇棠表示展望未來，AI賦能的進展雖仍處初期，個人電腦運算產品的使用者效用與價值已逐步提升，未來數年市場產值有機會邁入健康增長週期。在此趨勢下，產品的迭代升級與策略專案將更具戰略意義，AI產品與AI應用的多元化發展，將驅動市場加速創新與變革。過去在技術規格平穩時期，華碩以「漸進式創新」創造差異化與競爭優勢，面對即將加速的市場變革與科技升級，華項將展現積極企圖全力投入，尋求實現「躍進式創新」，擴大競爭優勢。

施崇棠說，綜觀華碩在2025年的重要策略目標，將持續拓展AI領域，以AI賦能產品與服務，涵蓋AIPC、AI Server、Edge Al、AIOT等全方位使用場景。華碩也將積極發展高階產品與高附加價值用戶，提升用戶體驗與品牌價值，電競產品已成為華碩核心事業之一，並成功奠定高階用戶的品牌心估率。在企業市場，華碩將強化區掝佈局，深耕重點國家的商用市場與通路。在產業策略面向，將攜手關鍵平台大廠共同開發AI驅動的產品與應用，加速產業創新與進化。

施崇棠表示華碩本來將全力投入，深化AI布局，加速產業創新，尋求躍進式創新。記者邱德祥／攝影
施崇棠表示華碩本來將全力投入，深化AI布局，加速產業創新，尋求躍進式創新。記者邱德祥／攝影
華碩今天舉行股東會，董事長施崇棠（右）和財務長吳長榮（左）會後舉行記者會。記者邱德祥／攝影
華碩今天舉行股東會，董事長施崇棠（右）和財務長吳長榮（左）會後舉行記者會。記者邱德祥／攝影

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