英業達股東會／半小時開完大小股東力挺 揭 AI 產能現況

代工大廠英業達（2356） 28日召開114年股東會，由董事長葉力誠、總經理蔡枝安負責主持。針對「伺服器」業務訂單的表現，英業達表示，團隊近年致力於提供客戶更節能高效運算的數據中心最佳解決方案，同時配合全球淨零碳排及綠色轉型大趨勢，並著重於研發浸沒式冷卻節能技術，以優化機房能源效率。展望未來，團隊透露，除了目前現有的產品基礎外，也將持續擴大在AI伺服器領域的投入，並從生產、研發等角度持續深耕市場，團隊看好旗下伺服器產品全年營收，有望較去年同期大幅成長。

英業達28日在圓山大飯店舉辦114年股東會，而集團前3大股東，包括持股占比第一的會長葉國一、以及位居第二的現任董事長葉力誠、以及持股占比排在第三的大股東、電電公會榮譽理事長李詩欽，都親自出馬到場參加股東大會，而今年股東會在9點29分結束，創下近年來最快開完的紀錄。根據團隊最新發布的113年營業報告書顯示，團隊去年合併營業收入合計達到新台幣6,462億餘元，相較前一年度（112年的合併營收新台幣5,147億餘元）足足增加25.55%；合併營業利益118億餘元，相較前一年度（112年）成長58.33%，合併稅前淨利為新台幣92億餘元，相較前一年度（112年）增加27.30%；歸屬母公司股東之稅後純益達新台幣72億餘元，相較前一年度大幅增加18.54%；合併每股稅後純益為2.03元。

針對「伺服器業務」方面，英業達目前主要的伺服器出貨機種，仍以B系列為主，現階段來看，團隊在今年第2季、第3季的出貨主力雖然仍是B200，不過由於整體出貨量都仍相當龐大，因此團隊預估全年伺服器營收仍將較去年同期大幅成長。團隊透露，旗下GB200機櫃已自第1季開始出貨，目前正在持續加速、擴大生產，至於外界最關注的全新B300架構，則最快在第3季底至第4季開出，並在明年一月啟動量產。面對這波AI大浪，團隊則看好，隨著搭配新產能的開出，及帶動客戶訂單占比增長，團隊的全球市占率有望再度提升。

至於個人電腦產品業務，英業達表示，團體配合綠色轉型及客戶需求，持續研究並導入環保、可回收材料及無毒標籤於新機種使用；強化AI與模擬運用於產品設計，藉以提升產品效能，降低電源耗損。中高階混合型商務筆電及品牌廠商之電競筆電機種持續發展，憑藉長期研發設計及生產製造優勢下，業績仍可望維持以往優勢。

而在車用電子之新興事業發展方面，英業達透露，車用產品積極投入與 Tier-1供應商和OEM廠商合作，初期朝汽車網路安全、電動車無線系統（OTA）、自動駕駛輔助系統（ADAS）與車載資訊娛樂系統（IVI）發展。目前已取得各項車用認證（如IATF16949）以及建構完整的上下游供應鏈來奠定基礎。至於在廠區生產線的布建上，團隊則都已陸續設置專門的車用產品線，預期在2025年整體產品線可配合客戶的需求而成長。