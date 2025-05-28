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輝達總部進駐北士科 華碩施崇棠：歡迎 但別挖我們的人

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
華碩董事長施崇棠。記者吳凱中／攝影
華碩董事長施崇棠。記者吳凱中／攝影

輝達（NVIDIA）台灣總部擬進駐北士科，對此， PC品牌大廠華碩（2357）董事長施崇棠28日指出，輝達總部搬到士林北士科這邊當然非常好、非常歡迎，大家可以進一步緊密的合作，「當然我們是希望他不要來挖我們的人」。

輝達台灣總部擬進駐北士科，由於華碩總部位於鄰近的北投，外界看好有利輝達、華碩進一步合作。

對此，施崇棠回應，輝達總部搬到士林北士科這邊當然非常好、非常歡迎，大家可以進一步緊密的合作，「當然我們是希望他不要來挖我們的人」。要好好地跟他談，因為他吸引力太大了。

事實上，近期市場就傳出，隨著輝達台灣總部擬進駐北士科，喊出要增加1千位工程師，為此，輝達除了深入大專院校搶人才外，台積電（2330）、聯發科（2454）等員工都傳出被輝達重金挖角。

輝達 華碩 施崇棠

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