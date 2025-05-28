聯電股東會／總座王石：擴大綠能、兼顧獲利 聚焦永續議題
晶圓代工廠聯電（2303）28日召開股東常會，會中聚焦永續與環保議題，包括「綠色和平」在內的多位股東關注綠能推動與碳排放減量。聯電共同總經理王石強調，永續發展是企業責任，也是雙贏策略，雖會增加成本、影響獲利，但聯電將靠提升效率與強化研發維持獲利能力，並持續在各廠區擴大綠能使用。
本次會議順利通過包含盈餘分配在內的多項議案，將配發每股現金股利2.85元。
聯電2024年營收為2,323.03億元，年增4.4%；毛利率32.6%、年減1.3個百分點；營業利益率22.2%、年減3.8個百分點；稅後淨利472.11億元，年減22.6%，每股盈餘為3.8元。
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