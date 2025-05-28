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TPCA 與 IPC 簽署合作備忘錄 深化台美合作

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
此交流活動中TPCA理事長張元銘先生與IPC總裁Dr. John W. Mitchell 簽署兩會合作備忘錄（MOU）。圖／TPCA提供
此交流活動中TPCA理事長張元銘先生與IPC總裁Dr. John W. Mitchell 簽署兩會合作備忘錄（MOU）。圖／TPCA提供

面對全球電子產業鏈布局變化，台灣電路板協會（TPCA）28日發新聞稿宣布，積極建構產業交流平台、促進台美合作機會。

國際電子工業聯接協會（IPC）董事會首次移師台灣召開，日前（5/16）舉辦「IPC台灣產業領袖交流午宴」，特邀TPCA理監事團隊參與會晤交流。此次交流活動中TPCA理事長張元銘與IPC 總裁Dr. John W. Mitchell簽署兩會合作備忘錄（MOU），簽署內容從培訓出發並擴及展會與產業推動等多元面向，期許兩會合作將為全球會員企業帶來實質效益，並為全球電子產業注入新的動能。

TPCA提到，此次會晤交流不僅強化TPCA與IPC的友好夥伴關係，更象徵台美電子產業供應鏈即將開展新的合作篇章，並且雙方將於今年10月在台灣之TPCA Show展開展覽與主題論壇的合作。與此同時，TPCA亦啟動規劃明年3月率領會員赴美參與IPC主辦之IPC APEX EXPO籌組「台灣形象館」。

IPC APEX EXPO為北美地區最具規模的電路板暨電子組裝技術展覽會，匯聚來自全球代表性參展商與專業買主。TPCA提到，此次規劃於明年IPC EXPO展覽期間籌組「台灣形象館」，展示台灣電子產業供應鏈業的創新與競爭優勢，強化國際買主對台灣電子供應鏈合作的信賴與深度，以期全方位促進台美電子產業合作機會。

TPCA將積極爭取政府資源挹注，歡迎TPCA會員報名加入「台灣形象館」團隊，攜手推升台灣電子產業全球聲量、共創全球市場商機布局。

布局 MOU

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