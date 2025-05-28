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華碩施崇棠巧喻AI：「窮人的武功」正滿地開花

聯合報／ 記者鍾張涵／即時報導
品牌大廠華碩28日舉辦股東會，董事長施崇棠接受媒體聯訪時，幽默地用「窮人的武功」，比喻現在的AI模型技術。圖為日前輝達創辦人暨執行長黃仁勳宴請供應鏈夥伴，台灣重量級科技業老闆都現身與會，華碩董事長施崇棠也出席。圖／本報系資料照
品牌大廠華碩28日舉辦股東會，董事長施崇棠接受媒體聯訪時，幽默地用「窮人的武功」，比喻現在的AI模型技術。圖為日前輝達創辦人暨執行長黃仁勳宴請供應鏈夥伴，台灣重量級科技業老闆都現身與會，華碩董事長施崇棠也出席。圖／本報系資料照

品牌大廠華碩今日舉辦股東會，董事長施崇棠接受媒體聯訪時，幽默地用「窮人的武功」，比喻現在的AI模型技術，他舉例，像是MoE（Mixture of Experts）能讓模型在僅使用一小部分參數的情況下，維持高效能、節省資源，從以往的運算邏輯跨越至智慧邏輯，讓AI真正成為「第四次工業革命」，其應用正滿地開花。

施崇棠描繪，AI的規模與影響可比擬第一台電腦誕生所帶來的變革，但其模型「它現在變成直接產生intelligence了」。他說，以前只能叫computer，現在才正式叫brain、是電腦，大家可以想像從前的工廠產線全是真人員工，「然後再產生軟體，但今天軟體最大問題是生產力：很多軟體到最後幾乎很難維護」。

因此，施崇棠說，AI factory是非常大的革命，AI的出現為此提供解方，不再只是工具輔助，而是也具備智慧（intelligence），實現所謂「AI 工廠（AI Factory）」願景。

施崇棠認為，當前AI技術快速發展，實際上更有利於資源有限的開發者，輕量模型與MoE架構這些技術讓使用者僅需少量參數與運算資源，即可運行強大的模型。而如今，無論大模型、小模型都在遍地開花，應用面也涵蓋雲端、邊緣運算到PC終端，是「百年難得的一個機會」。

今天股東會，施崇棠致詞時回顧去年公司表現，去（2024）年華碩集團合併營收達新台幣5871億元，年增22%，集團稅後淨利為342億元，其中可歸屬於母公司業主之淨利為314億元，年增97%，每股稅後盈餘42元。

若以品牌營運成績觀之，2024年華碩品牌合併營收年增22%至新台幣5485億元，品牌營業利益年增229%至275億元。

施崇棠說，2025年的重要策略目標，將持續拓展AI領域，以AI賦能產品與服務，涵蓋AI PC、AI Server、Edge AI、AIOT等全方位使用場景。華碩也將積極發展高階產品與高附加價值用戶，提升用戶體驗與品牌價值，電競產品已成為華碩核心事業之一，並成功奠定高階用戶的品牌心占率。

在企業市場，施崇棠強調，華碩將強化區域布局，深耕重點國家的商用市場與通路，「目前已經有非常好的成果」，他補充。在產業策略面向，華碩也將攜手關鍵平台大廠共同開發AI驅動的產品與應用，加速產業創新與進化。

華碩 AI

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