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英業達股東會／GB200出貨加速！談下半年展望 經營團隊笑意藏不住

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
英業達股東會。記者吳康瑋／攝影
英業達股東會。記者吳康瑋／攝影

代工大廠英業達（2356）28日召開114年股東會，由董事長葉力誠、總經理蔡枝安負責主持。而作為最大股東的會長葉國一、以及持股占比排在第三的大股東、電電公會榮譽理事長李詩欽，也都親自到場出席股東大會，面對媒體關心輝達（NVIDIA）台灣新總部將在英業達總部附近落腳，下半年是否會跟輝達有新合作？對此，團隊雖笑而不答、加快腳步邁入會場，不過團隊臉上一致掛著滿臉笑容，也吸引市場投資人的關注。展望未來，英業達發言體系則透露，團隊看好今年下半年伺服器的出貨表現，有望優於上半年。預估全年AI伺服器的營收貢獻，有望續繳「雙位數成長」的佳績。

事實上，英業達作為國內一線伺服器代工廠，近年成功搭上這波龐大的AI巨浪。而團隊伺服器出貨機種，目前仍以B系列為主，預計第2季、第3季出貨主力仍是B200，而GB200機櫃也已自第1季開始出貨，至於外界最關注的全新B300架構，則最快在第3季底至第4季開出，並在明年一月啟動量產。而「AI教父」輝達執行長黃仁勳21日前往台北電腦展觀展時，也特地額外繞至英業達的展位，除了為其驚喜站台外，在雙方最新合作推出的GB300系列AI機櫃上，親筆留下簽名並大方合影，也替英業達各項新品帶來滿滿的挹注。

根據英業達最新發布的營業報告書顯示，團隊認為，113年的全球經濟樣態仍持續面臨極端氣候及區域衝突引發的能源危機、經濟失衡等系統性風險。然而隨著科技創新時代來臨，如人工智能應用發展、5G應用的深化、淨零轉型浪潮下各產業調整生產效率與競爭力的革新，英業達在上述的未來產業趨勢已提前部署，積極投入新事業發展如車用電子、物聯網產品、5G 產品應用等，提升營業收入，並配合策略性海外生產基地布局，以強化在產業生態鏈成為客戶不可或缺的關鍵伙伴地位。

展望未來一年的市場發展，英業達指出，由於各國在抑制通膨作法上，幾乎同步採取緊縮的貨幣政策，進而將通膨控制在目標區間，使得整體全球經濟情勢免於持續性衰退，雖然主要調研機構對於2025年全球經濟預估成長率與2024年持平，然而仍需正視地緣政治之區域衝突以及美國大選後的貿易保護主義與關稅壁壘升溫之兩大風險，可能帶來的經濟成長下修的不確定性。基於上述變數，公司審慎衡量未來國際情勢對全球供應鏈的影響，配合本身全球運等服務管理來降低潛在成本，確保營收仍持續在既定目標內成長。

英業達股東會。記者吳康瑋／攝影
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英業達 股東會 伺服器

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