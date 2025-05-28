英業達股東會／GB200出貨加速！談下半年展望 經營團隊笑意藏不住

代工大廠英業達（2356）28日召開114年股東會，由董事長葉力誠、總經理蔡枝安負責主持。而作為最大股東的會長葉國一、以及持股占比排在第三的大股東、電電公會榮譽理事長李詩欽，也都親自到場出席股東大會，面對媒體關心輝達（NVIDIA）台灣新總部將在英業達總部附近落腳，下半年是否會跟輝達有新合作？對此，團隊雖笑而不答、加快腳步邁入會場，不過團隊臉上一致掛著滿臉笑容，也吸引市場投資人的關注。展望未來，英業達發言體系則透露，團隊看好今年下半年伺服器的出貨表現，有望優於上半年。預估全年AI伺服器的營收貢獻，有望續繳「雙位數成長」的佳績。

事實上，英業達作為國內一線伺服器代工廠，近年成功搭上這波龐大的AI巨浪。而團隊伺服器出貨機種，目前仍以B系列為主，預計第2季、第3季出貨主力仍是B200，而GB200機櫃也已自第1季開始出貨，至於外界最關注的全新B300架構，則最快在第3季底至第4季開出，並在明年一月啟動量產。而「AI教父」輝達執行長黃仁勳21日前往台北電腦展觀展時，也特地額外繞至英業達的展位，除了為其驚喜站台外，在雙方最新合作推出的GB300系列AI機櫃上，親筆留下簽名並大方合影，也替英業達各項新品帶來滿滿的挹注。

根據英業達最新發布的營業報告書顯示，團隊認為，113年的全球經濟樣態仍持續面臨極端氣候及區域衝突引發的能源危機、經濟失衡等系統性風險。然而隨著科技創新時代來臨，如人工智能應用發展、5G應用的深化、淨零轉型浪潮下各產業調整生產效率與競爭力的革新，英業達在上述的未來產業趨勢已提前部署，積極投入新事業發展如車用電子、物聯網產品、5G 產品應用等，提升營業收入，並配合策略性海外生產基地布局，以強化在產業生態鏈成為客戶不可或缺的關鍵伙伴地位。