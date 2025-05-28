三星停供 MLC NAND 晶片 旺宏迎轉單

記憶體龍頭三星規劃退出MLC規格NAND Flash市場，其他大廠亦傳出有意跟進淡出，引爆下游追料與急尋其他供應商潮。台廠中，旺宏（2337）是唯一具備MLC NAND產能並穩定供貨的業者，有望吃下大筆轉單商機。

旺宏MLC NAND晶片旗下產品線從2GB至8GB兼備，並以嵌入式記憶體形式出貨，廣泛應用於車用、醫療、消費性產品，並且是台灣第一家量產3D NAND晶片，已發展至192層技術，採用96+96層堆疊架構，可提供512GB至1TB容量，其中512GB良率已達量產標準，公司已將300層以上的3D NAND納入開發藍圖，顯示未來技術提升的潛力。

旺宏董座吳敏求在4月的法說會已預告,營運看來比預期好，下半年會有更大幅度改善，尤其第3季旺季效應加上大客戶任天堂Switch 2新機拉貨，營運將「很有看頭」。法人看好隨三星退出MLC NAND，旺宏轉單可期，進一步助攻營運。

旺宏目前仍持續以19奈米製程進攻MLC NAND市場，法人正向看待，旺宏將有望藉此吃下大筆轉單潮。其中，MLC的現貨價格已經連日上漲，特別是三星傳出即將退出生產製造行列後，本周漲幅將有機會上漲5％以上水準，代表第3季合約報價更有望同步看升，使旺宏下半年同時大啖轉單及漲價雙商機。

對此旺宏回應，關於市場傳聞及客戶資訊不便進行評論，但旺宏長期布局嵌入式系統的應用，自2017年推出的嵌入式多媒體卡（eMMC）採用多晶片封裝（MCP），可提供完整的中低容量產品線（2G～32G），目前採用19奈米製程，廣泛運用在汽車、醫療、資料中心、工業電腦與POS等領域。

而嵌入式市場，旺宏則說，客戶尤其重視產品能否長期穩定供貨，因此，旺宏的「產品長期供應計畫」（Product Longevity Program）及高品質的產品將可滿足客戶所需。

事實上，NAND Flash規格不斷升級，過去由消費性及電競市場領軍推進，但現階段已經改由AI伺服器的大容量需求引導技術規格升級，使記憶體大廠相繼將低容量的SLC、MLC產能降低，甚至是全面停產，但以利基型市場為主的SLC、MLC仍有大量物聯網、網通、工控及車用等客戶需求存在，這將成為台灣NAND Flash生產製造商搶攻的新市場焦點。