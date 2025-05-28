三星停供 MLC NAND 晶片！市場爆出搶貨潮 NAND 市況更火熱

全球記憶體龍頭三星有意退出MLC儲存型快閃記憶體（@@@NAND Flash@@@）市場，通知客戶只接單到6月，並透過漲價要客戶知難而退「不要來下單」，業界急尋新供應商，引爆新一波搶貨潮。值NAND報價向上之際，三星停供將引動市況更熱，群聯（8299）、威剛（3260）、創見（2451）等NAND族群受惠。

韓媒The Elec報導，三星供應MLC NAND Flash至6月的策略震撼市場，連同為韓廠的樂金顯示器（LGD）也無法拿到三星貨源，急找其他供應商調貨，凸顯市場已出現憂心三星停供可能的供應短缺問題，大力囤貨。

業界指出，三星規劃退出MLC NAND市場從去年下半年就開始醞釀，原先規劃時間點落在今年下半年，如今提前停產，將剩餘手中庫存銷貨完畢後就不再製造，使需要MLC規格NAND Flash的客戶開始緊急尋求手中握有大量庫存的模組廠支援。

業界表示，現在NAND Flash規格主流雖正在朝QLC方向推進，但MLC規格穩定性高，工規、物聯網、電視甚至車用等利基型高毛利應用都仍大量採用MLC NAND，市場規模仍很大，三星原為最大供應商，如今停供，導致下游很緊張。

據了解，NAND Flash單元將數據儲存在一個記憶單元中，每個單元能夠儲存多個訊息，不同類型的 NAND Flash，如SLC、MLC、TLC和QLC，其最大差別在於記憶體晶片的儲存資訊單元量不同，使SLC規格的穩定性最高，但容量密度最低，現階段消費性及企業級市場已經開始往TLC、QLC推進。

以三星要停產的MLC NAND Flash來說， 每個記憶單元儲存多個的信息，通常是兩個位元，這增加存儲密度並降低了與SLC NAND相比的成本，且控制器技術和錯誤校正機制（ECC）的進步大大提高了MLC NAND Flash的可靠性。

現階段NAND市況也正朝正向發展，如今三星停產導致MLC NAND Flash供應吃緊，業界認為將進一步激勵市場追價。

群聯先前執行長潘健成即預告，NAND Flash下半年可能出現供給緊張或短缺的現象，認為產能已逼近極限。

威剛則認為，NAND市場在原廠持續減產帶動下，第2季合約價與現貨價皆有望維持上漲走勢，第3季則須觀察大廠是否調整減產力道，若產能逐步回補，則可能影響後續漲價幅度。

創見點出，利基型市場為主的MLC市場規格仍可望延續，且包含MLC的NAND Flash、DDR3等產品線將會主攻工控、嵌入式等客戶，後續將看好DRAM、SSD等記憶體未來市場發展。