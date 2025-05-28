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可成改選 公司派大獲全勝

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

金屬機殼廠可成（2474）昨（27）日召開股東會，全面改選董事，公司派與市場派人馬互相競爭，最終公司派大獲全勝，拿下全數七席董事，且董事長洪水樹獲選續任。洪水樹指出，可成將積極加速轉型，目標是能對股東「短期有交代、長期有期待」。

可成股東會選出四席董事、三席獨立董事，會前公司派與市場派不斷在市場上隔空大打口水戰，火藥味濃厚，雙方也各有國際投票機構力挺，但最終公司派以壓倒性票數擊敗市場派，取得所有董事席次。

根據股東會的開票結果顯示，洪水樹獲得4.85億權的支持，位居第一，公司派的其餘候選人選票也大多落在3.86億權至4.54億權之間；市場派最高票候選人則獲得1.96億權支持，其餘候選人的得票股權數均低於3,000萬權，雙方的差距極大。

針對董事選舉結果，洪水樹表示，這項結果彰顯股東對可成穩健經營成果與長期轉型布局的支持與肯定，未來公司將加速轉型，強化全球布局，聚焦醫療器材、半導體與航太領域，積極推進雙軸轉型策略，為股東創造更多價值。

洪水樹表示，公司目標是能對股東「短期有交代、長期有期待」。在短期部分，將透過每年的高股利政策回饋股東；長期方面是持續進行轉型布局，跨足深具潛力的領域，藉此提升營運績效。

針對轉型進度，洪水樹坦言，轉型不是買幾家公司就算是轉型完成，「只要有錢，哪裡買不到公司」，關鍵在於買到什麼公司，對可成長期營運是否有正面幫助，因此不能操之過急，必須以十年為一個單位來看待轉型布局。

股東會 洪水樹 可成

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