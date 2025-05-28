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可成市場派：不是無聲的1%股權

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

金屬機殼廠可成（2474）昨（27）日股東會全面改選董事，市場派提名的四席董事全數落選，且票數差距頗大。可成外資股東TIHIM執行長王亞倫坦言，這次選舉結果是慘敗，但目的已達到，就是想向公司派傳達，「我們不是無聲的1%股權」，期望未來可成能愈來愈好。

王亞倫在股東會臨時動議階段時，向台上的可成董事長洪水樹公開對話與溝通，期望可成經營團隊能有效運用資金，加速完成企業轉型，讓股東獲得更好的回報；洪水樹花了數十分鐘解釋可成未來的布局，雙方對話內容與氣氛和緩。

王亞倫會後受訪時表示，雖然選舉結果是輸了，但身為可成的1%股東，未來仍會持續監督與協助可成經營團隊，希望雙方都能走向雙贏的局面，同時也希望將股東行動主義的理念，傳達給台灣所有上市櫃公司，讓企業能更重視股東心聲。

至於未來是否可能出清可成持股一事，王亞倫回應，下一步會好好思考，目前還沒決定是否會調整可成的持股，還要做更多的考量，同時也希望外界不要有所誤解，TIHIM從未想過要取得可成經營權，同時也絕非影子股東，只是單純想扮演好股東角色，協助與監督經營團隊能愈做愈好。

股東會 可成

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