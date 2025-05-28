可成市場派：不是無聲的1%股權
金屬機殼廠可成（2474）昨（27）日股東會全面改選董事，市場派提名的四席董事全數落選，且票數差距頗大。可成外資股東TIHIM執行長王亞倫坦言，這次選舉結果是慘敗，但目的已達到，就是想向公司派傳達，「我們不是無聲的1%股權」，期望未來可成能愈來愈好。
王亞倫在股東會臨時動議階段時，向台上的可成董事長洪水樹公開對話與溝通，期望可成經營團隊能有效運用資金，加速完成企業轉型，讓股東獲得更好的回報；洪水樹花了數十分鐘解釋可成未來的布局，雙方對話內容與氣氛和緩。
王亞倫會後受訪時表示，雖然選舉結果是輸了，但身為可成的1%股東，未來仍會持續監督與協助可成經營團隊，希望雙方都能走向雙贏的局面，同時也希望將股東行動主義的理念，傳達給台灣所有上市櫃公司，讓企業能更重視股東心聲。
至於未來是否可能出清可成持股一事，王亞倫回應，下一步會好好思考，目前還沒決定是否會調整可成的持股，還要做更多的考量，同時也希望外界不要有所誤解，TIHIM從未想過要取得可成經營權，同時也絕非影子股東，只是單純想扮演好股東角色，協助與監督經營團隊能愈做愈好。
📌 數位新聞這裡看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 「找車位神器」3秒搜出停車格！5縣市可用 駕駛實測嘆：相見恨晚
📢網紅「小周牙醫」歧視同志言論挨轟！道歉被網抓包IG、YT秒做1事：沒誠意
📢 Switch 2台北體驗會7/5登場！抽選制、超詳細報名規則曝
📢 ASUS VivoWatch 6 AERO智慧手環開箱！指尖量心電圖 睡眠追蹤曝「9成全淺眠」
📢 YouTube會員台灣便宜雙人方案來了！價格比印度貴近4倍 規則一次看
📢 獨／等到iPhone嗶進站！蘋果iOS18.4開放台灣NFC交易 悠遊卡公司回應了
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言