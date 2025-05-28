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旺宏擁MLC NAND晶片優勢 商機看旺

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

三星擬退出MLC規格NAND Flash市場，其他大廠亦傳有意淡出，引爆下游追料與急尋其他供應商潮。台廠中，旺宏（2337）是唯一具備MLC NAND產能並穩定供貨的業者，將吃下大筆轉單商機。

旺宏MLC NAND晶片旗下產品線從2GB至8GB兼備，並以嵌入式記憶體形式出貨，應用於車用、醫療等產品，且是台灣第一家量產3D NAND晶片，已發展至192層技術，採96+96層堆疊架構，可提供512Gb至1Tb容量，其中512Gb良率達量產標準，公司將逾300層的3D NAND納入開發藍圖。

旺宏董事長吳敏求在4月的法說會已預告，營運看來比預期好，下半年會有更大幅度改善，尤其第3季旺季效應，加上大客戶任天堂Switch 2新機拉貨，營運將「很有看頭」。

晶片 旺宏 NAND

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