富邦媒：2025年上半年營運有壓力 電商滲透率還有成長空間
富邦媒（8454）昨（27）日舉行股東會，董事長蔡明忠表示，去年繳出「雖不滿意、仍可接受」的成績，今年川普關稅政策是市場最大不確定性，雖未影響富邦媒，但衝擊GDP，其變動性連帶影響消費信心，富邦媒上半年營運有壓力，下半年也要加油。
蔡明忠觀察，各機構普遍預估今年GDP表現不佳，消費力道恐減弱 。關稅談判和匯率波動等因素，也可能使大家對景氣看法保守，影響內需，今年追求經濟穩定應該是政府和產業的重要目標，電商以內需為主，經濟不穩定可能導致消費信心下降，對整體零售業包括電商都會有心理層面的影響 。
蔡明忠表示，近兩年消費者恢復實體購物、海外旅遊，電商已沒有疫情紅利。但電商整體滲透率不到15%，距離南韓、美國的30%還有成長空間，至少要做到20%的滲透目標。他表示，有朋友對電商「上午下單、下午到貨」速度印象深刻，這這只是電商的日常，還有很多新客戶可以拓展。
富邦媒指出，以建立電商生態圈、數據驅動營運與深化綠色營運布局，三方向布局拓展成長曲線。為滿足快速變化的消費需求，今年啟動「納百川計劃」，AI選品帶動商品廣度與價格力同步升級，建立開放型零售生態，去年mo店+啟動合作商家逾7,000家，商品數超過250萬件；momo聯播網、momoAds以數據精準行銷布局廣告科技，強化營運效率；持續深化綠色營運布局，推動網購流程的低碳轉型。
富邦媒股東會通過去年財報合併營收1,125.6億元，稅後純益34.5億元，每股純益13.69元；配發13.3元股利，包括現金12.8元（盈餘配息12.3元、法定公積0.5元）與資本公積配股0.5元。股東會補選第八屆獨董一席，由金管會前副主委邱淑貞擔任。
蔡明忠指出，跨境電商以低價、免稅、商品多樣化吸引台灣消費者下單，對台灣電商打擊很大，期盼政府守緊門戶，有助台灣電商滲透率達成20%的目標。
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