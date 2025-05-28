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富邦媒董事長贊成將核三列電力儲備來源

經濟日報／ 記者彭慧明／台北報導

富邦媒（8454）昨（27）日舉行股東會，董事長蔡明忠會後受訪談到能源與匯率等議題。他指出，一些先進核能技術如小型模組化反應爐（SMR）或核融合等技術雖具潛力，但實際導入尚需時間，當前須穩健布局其他具可行性的低碳替代方案。贊成將剛退役的核三廠列為電力備載來源之一，相信民眾應該也有相當程度的共識。

蔡明忠說，目前台灣整體電力結構中，仍有高達80%倚賴進口化石燃料發電，進口依賴度高，轉型壓力大。要提升能源自主、自給能源的獨立非常重要，能源政策可朝多元化方向發展，兼顧永續和能源安全，包括發展綠能與先進核能。

蔡明忠說，能源發展有很多新技術，但短期難商業化，台灣短期應該「以氣代煤」是關鍵。政府也應繼續發展各類能源，積極多元化，但這是很長遠的路。

近期新台幣又升破2字頭，蔡明忠表示，台灣對美國有龐大的順差，加上進入關稅貿易談判時期，新台幣升值壓力是必然的，而升值的幅度與時間取決於市場供需狀況。他表示，升值在預期內，但希望新台幣能緩步升值，讓廠商有時間因應，避免措手不及。

蔡明忠 新台幣

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