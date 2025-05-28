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MLC NAND記憶體爆搶貨潮 群聯、威剛、創見等台鏈受惠

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導
全球記憶體龍頭三星有意退出MLC儲存型快閃記憶體（NAND Flash）市場。示意圖。路透
全球記憶體龍頭三星有意退出MLC儲存型快閃記憶體（NAND Flash）市場。示意圖。路透

全球記憶體龍頭三星有意退出MLC儲存型快閃記憶體（@@@NAND Flash@@@）市場，通知客戶只接單到6月，並透過漲價要客戶知難而退，「不要來下單」，業界急尋新供應商，引爆新一波搶貨潮。值此NAND報價向上之際，三星停供將引動市況更熱，群聯（8299）、威剛、創見等NAND族群受惠。

韓媒The Elec報導，三星供應MLC NAND Flash至6月的作法震撼市場，同為韓廠的樂金顯示器（LGD）也沒辦法拿到三星貨源，急找其他供應商調貨，凸顯市場已出現憂心三星停供可能的供應短缺問題，大力囤貨。

業界指出，三星去年下半年就醞釀規劃退出MLC NAND市場，原先時間點是今年下半年，如今提前停產，將剩餘手中庫存銷貨完畢後就不再製造，使需要MLC規格NAND Flash的客戶開始緊急尋求握有大量庫存的模組廠支援。

業界表示，現在NAND Flash規格主流雖正朝QLC方向推進，但MLC規格穩定性高，工規、物聯網、電視甚至車用等利基型高毛利應用仍大量採用MLC NAND，市場規模仍大，三星為最大供應商，停供將導致下游很緊張。

根據了解，NAND Flash單元將數據儲存在一個記憶單元中，每個單元能夠儲存多個訊息，不同類型的NAND Flash，如SLC、MLC、TLC和QLC，其最大差別在於記憶體晶片的儲存資訊單元量不同，SLC規格的穩定性最高，但容量密度最低，現階段消費性及企業級市場已開始往TLC、QLC推進。

三星 NAND Flash NAND

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