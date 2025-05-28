快訊

台灣空品亞洲第二？環團批環境部愚民 分析嚴重失誤

又吃加拿大豆腐？川普：成為51州能免費加入金穹飛彈防禦

台積在德打造設計中心 預計第3季啟用

經濟日報／ 國際中心、記者尹慧中／綜合報導

台積電（2330）昨（27）日召開歐洲技術論壇昨，台積電歐洲子公司總經理狄波特（Paul de Bot）在論壇上表示，台積電將在德國慕尼黑設立一個設計中心，該中心預計第3季啟用，主要支援歐洲客戶。

台積電年度技術論壇4月自美國加州聖塔克拉拉市起跑，5月15日在台灣新竹舉行，歐洲場次在荷蘭阿姆斯特丹登場，6月將陸續在日本橫濱和中國上海舉行。

狄波特在歐洲技術論壇中說，台積電慕尼黑設計中心預計第3季啟用，就近支援歐洲客戶。

慕尼黑設計中心成立目的，在於支援歐洲客戶設計高密度、高性能和高能效的晶片，將聚焦汽車、工業、人工智慧（AI）和物聯網領域的應用。

台積電為支援客戶，已在台灣、美國和日本都有設計中心，其中，台積電在日本大阪和橫濱兩地有設計中心。

台積電與英飛凌（Infineon）、恩智浦（NXP）和博世（Robert Bosch GmbH）先前已宣布合資成立歐洲半導體製造公司（ESMC），計畫在德國德勒斯登建置12吋晶圓廠，目前依進度進行。

台積電

延伸閱讀

台積電在德國慕尼黑設立晶片設計中心 Q3啟用

屏東能為何台東不能？ 民代要饒慶鈴爭取台積電進駐

高股息ETF抗跌波動小表現穩定？不敗教主：4月股災市值型0050反而表現更佳

台積電拒絕「3國家」建廠邀約！中東砸錢也請不到…他揭「台灣地位」難取代

相關新聞

國巨：下半年營運展望樂觀 受惠AI應用大開…產能利用率滿載

被動元件大廠國巨昨（27）日舉行股東會，董事長陳泰銘主持，對下半年展望樂觀。目前訂單出貨比（B/B值)）比先前法說會預期...

MLC NAND記憶體爆搶貨潮 群聯、威剛、創見等台鏈受惠

全球記憶體龍頭三星有意退出MLC儲存型快閃記憶體（NAND Flash）市場，通知客戶只接單到6月，並透過漲價要客戶知難...

可成改選 公司派大獲全勝

金屬機殼廠可成昨（27）日召開股東會，全面改選董事，公司派與市場派人馬互相競爭，最終公司派大獲全勝，拿下全數七席董事，且...

富邦媒：2025年上半年營運有壓力 電商滲透率還有成長空間

富邦媒昨（27）日舉行股東會，董事長蔡明忠表示，去年繳出「雖不滿意、仍可接受」的成績，今年川普關稅政策是市場最大不確定性...

旺宏擁MLC NAND晶片優勢 商機看旺

三星擬退出MLC規格NAND Flash市場，其他大廠亦傳有意淡出，引爆下游追料與急尋其他供應商潮。台廠中，旺宏是唯一具...

可成市場派：不是無聲的1%股權

金屬機殼廠可成昨（27）日股東會全面改選董事，市場派提名的四席董事全數落選，且票數差距頗大。可成外資股東TIHIM執行長...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。