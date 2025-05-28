國巨董事長陳泰銘：女兒接班…現在還太早
國巨（2327）昨（27）日股東會中通過增選兩席董事，董事長陳泰銘女兒陳少喬獲選，正式進入董事會，成為國巨家族接班關鍵角色。陳泰銘表示，女兒接班「還太早」，未來有機會慢慢參與，國巨「沒有家天下的觀念」，按照既定目標進行。
陳泰銘指出，國巨發展專業經理人導向管理，家族成員若參與經營須有兩大要件，第一是熱情，可帶來動力，對產業要高度投入，能克服面對景氣上下波動變化，第二則是必須具備專業訓練，要有足夠能力。
他強調，國巨是上市公司，有十幾萬名股東，沒有「家天下」觀念，一切按照設定目標進行。陳少喬已在國巨集團訓練17至18年，新任國巨董事是第一步安排，但提到接班還太早。
根據資料，陳少喬畢業於美國賓州大學經濟學系，曾任瑞銀投資銀行分析師、奇力新電子總經理特助、國巨資深協理等職，現任寰邦科技董事、旭泰新股份有限公司董事等。
近期陳泰銘將國巨持股轉至陳氏傳承股份有限公司，陳泰銘說明，他考量年紀和長期營運，因此規劃以陳氏傳承控制股權，國巨專業經營團隊無後顧之憂，不受外界干擾。
📌 數位新聞這裡看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 「找車位神器」3秒搜出停車格！5縣市可用 駕駛實測嘆：相見恨晚
📢網紅「小周牙醫」歧視同志言論挨轟！道歉被網抓包IG、YT秒做1事：沒誠意
📢 Switch 2台北體驗會7/5登場！抽選制、超詳細報名規則曝
📢 ASUS VivoWatch 6 AERO智慧手環開箱！指尖量心電圖 睡眠追蹤曝「9成全淺眠」
📢 YouTube會員台灣便宜雙人方案來了！價格比印度貴近4倍 規則一次看
📢 獨／等到iPhone嗶進站！蘋果iOS18.4開放台灣NFC交易 悠遊卡公司回應了
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言