國巨董事長陳泰銘：女兒接班…現在還太早

國巨（2327）昨（27）日股東會中通過增選兩席董事，董事長陳泰銘女兒陳少喬獲選，正式進入董事會，成為國巨家族接班關鍵角色。陳泰銘表示，女兒接班「還太早」，未來有機會慢慢參與，國巨「沒有家天下的觀念」，按照既定目標進行。

陳泰銘指出，國巨發展專業經理人導向管理，家族成員若參與經營須有兩大要件，第一是熱情，可帶來動力，對產業要高度投入，能克服面對景氣上下波動變化，第二則是必須具備專業訓練，要有足夠能力。

他強調，國巨是上市公司，有十幾萬名股東，沒有「家天下」觀念，一切按照設定目標進行。陳少喬已在國巨集團訓練17至18年，新任國巨董事是第一步安排，但提到接班還太早。

根據資料，陳少喬畢業於美國賓州大學經濟學系，曾任瑞銀投資銀行分析師、奇力新電子總經理特助、國巨資深協理等職，現任寰邦科技董事、旭泰新股份有限公司董事等。

近期陳泰銘將國巨持股轉至陳氏傳承股份有限公司，陳泰銘說明，他考量年紀和長期營運，因此規劃以陳氏傳承控制股權，國巨專業經營團隊無後顧之憂，不受外界干擾。