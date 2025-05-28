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國巨併購芝浦電子 不屈不撓

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

國巨（2327）集團併購日本芝浦電子一案備受市場關注，董事長陳泰銘昨（27）日表示，對此案「不屈不撓」，目標是讓芝浦成為國巨集團100%子公司、在日本下市，但條件成就需要芝浦股東和主管機關支持。

國巨今年2月時宣布以每股4,300日圓公開收購日本芝浦電子，但隨後另一日商集團美蓓亞三美宣布以4,500日元提出公開收購要約（TOB），國巨在4月中將收購價提高至每股5,400日圓，美蓓亞三美5月初跟進提高到5,500日圓，國巨進一步提高至6,200日圓，較一開始提出的4,300日圓高出44%。

陳泰銘指出，國巨與芝浦合作，需要台灣和日本社會的祝福，並誠心專業展開合作，從以往的併購案來看，不少以海外為主，集團布局全球，擁有27萬家客戶，產業居全球領先地位。國巨希望併購芝浦，將其保護元件技術產品帶入美國和歐洲市場，兩家業者的電子零組件解決方案更加完整，也有助提升毛利率和營業利益率表現。

陳泰銘透露，短期目標收購超過50%股權，未來不排除持續收購、延長公開收購時間，目標是芝浦電子變成國巨集團100%子公司，芝浦電子未來將在日本下市。

日本 國巨

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