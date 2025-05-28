快訊

台灣空品亞洲第二？環團批環境部愚民 分析嚴重失誤

又吃加拿大豆腐？川普：成為51州能免費加入金穹飛彈防禦

聽新聞
0:00 / 0:00

國巨：下半年營運展望樂觀 受惠AI應用大開…產能利用率滿載

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導
國巨董事長陳泰銘。記者李孟珊／攝影
國巨董事長陳泰銘。記者李孟珊／攝影

被動元件大廠國巨（2327）昨（27）日舉行股東會，董事長陳泰銘主持，對下半年展望樂觀。目前訂單出貨比（B/B值)）比先前法說會預期還要強，部分產品線B／B值高達1.2至1.3以上。國巨執行長兼總經理王淡如指出，受惠AI應用大開，產能利用率滿載。

陳泰銘說，下半年每家公司面對的挑戰不一樣，有些公司產品比較單一，受到景氣波動影響比較大，國巨集團是全方位零組件的解決方案供應商，不論在議價能力以及提供給客戶的服務，都具有競爭力，對下半年營運表現正向看待。

執行長兼總經理王淡如強調，最關注的指標就是B／B值，現階段集團整體B／B值穩定維持在大於1的水準，在AI應用領域方面，達到1.2到1.3之間，未來的業績成長動能相當穩健，如果這樣的趨勢能持續，公司下半年的營運可望逐步增溫。

王淡如指出，日前法說會上曾提到，一般品的產能利用率約為65%、特殊品為75%，現在已經進一步提升至70%與80%以上，在AI相關的特殊元件，部分產品甚至供不應求，市場需求確實強勁。

觀察業績表現，國巨今年4月營收為115.03億元，月增3.6%、年增7.5%，創單月新高；累計前四月營收為426.07億元，年增8.6%。

市場關注匯率的影響，王淡如分析國巨營收以美元計價為主，當新台幣升值時，換算成新台幣的財報數字的確會受到壓力，但國巨的業務結構有兩大緩衝機制，第一，營收並非100%來自美元市場，還有其他幣別收入來源；第二，成本與費用端有相當比例以美元支出，產生自然避險效果，減緩匯率波動的影響。

論及關稅問題，王淡如回應，從宏觀經濟角度來看，高關稅政策可能推升通膨，進而壓抑終端需求，但這是所有產業與公司都必須面對的挑戰。

國巨直接出貨到美國市場的比重相對有限，僅占整體營收約10%左右，消費性產品的部分幾乎沒有直接出口至美國，整體影響屬於可控範圍。

投資人也關心國巨對能源、核能的看法，陳泰銘說，工業持續發展，用電需求持續增加，在能源議題上，台灣政府因應不錯，增加很多綠能發電，這是正確方向，核能或許是未來討論選項之一。

營收 新台幣 國巨

延伸閱讀

國巨大方配息20元 董座陳泰銘長女陳少喬新任董事

國巨股東會通過配息20元 陳泰銘之女陳少喬新任董事

謝金河「輝達到轉折點」？黃仁勳談核電、挺中國市場惹議 網：政治立場大過是非

經濟日報社論／非核家園與經濟發展的危機

相關新聞

國巨：下半年營運展望樂觀 受惠AI應用大開…產能利用率滿載

被動元件大廠國巨昨（27）日舉行股東會，董事長陳泰銘主持，對下半年展望樂觀。目前訂單出貨比（B/B值)）比先前法說會預期...

MLC NAND記憶體爆搶貨潮 群聯、威剛、創見等台鏈受惠

全球記憶體龍頭三星有意退出MLC儲存型快閃記憶體（NAND Flash）市場，通知客戶只接單到6月，並透過漲價要客戶知難...

可成改選 公司派大獲全勝

金屬機殼廠可成昨（27）日召開股東會，全面改選董事，公司派與市場派人馬互相競爭，最終公司派大獲全勝，拿下全數七席董事，且...

富邦媒：2025年上半年營運有壓力 電商滲透率還有成長空間

富邦媒昨（27）日舉行股東會，董事長蔡明忠表示，去年繳出「雖不滿意、仍可接受」的成績，今年川普關稅政策是市場最大不確定性...

旺宏擁MLC NAND晶片優勢 商機看旺

三星擬退出MLC規格NAND Flash市場，其他大廠亦傳有意淡出，引爆下游追料與急尋其他供應商潮。台廠中，旺宏是唯一具...

可成市場派：不是無聲的1%股權

金屬機殼廠可成昨（27）日股東會全面改選董事，市場派提名的四席董事全數落選，且票數差距頗大。可成外資股東TIHIM執行長...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。