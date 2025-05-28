國巨：下半年營運展望樂觀 受惠AI應用大開…產能利用率滿載

被動元件大廠國巨（2327）昨（27）日舉行股東會，董事長陳泰銘主持，對下半年展望樂觀。目前訂單出貨比（B/B值)）比先前法說會預期還要強，部分產品線B／B值高達1.2至1.3以上。國巨執行長兼總經理王淡如指出，受惠AI應用大開，產能利用率滿載。

陳泰銘說，下半年每家公司面對的挑戰不一樣，有些公司產品比較單一，受到景氣波動影響比較大，國巨集團是全方位零組件的解決方案供應商，不論在議價能力以及提供給客戶的服務，都具有競爭力，對下半年營運表現正向看待。

執行長兼總經理王淡如強調，最關注的指標就是B／B值，現階段集團整體B／B值穩定維持在大於1的水準，在AI應用領域方面，達到1.2到1.3之間，未來的業績成長動能相當穩健，如果這樣的趨勢能持續，公司下半年的營運可望逐步增溫。

王淡如指出，日前法說會上曾提到，一般品的產能利用率約為65%、特殊品為75%，現在已經進一步提升至70%與80%以上，在AI相關的特殊元件，部分產品甚至供不應求，市場需求確實強勁。

觀察業績表現，國巨今年4月營收為115.03億元，月增3.6%、年增7.5%，創單月新高；累計前四月營收為426.07億元，年增8.6%。

市場關注匯率的影響，王淡如分析國巨營收以美元計價為主，當新台幣升值時，換算成新台幣的財報數字的確會受到壓力，但國巨的業務結構有兩大緩衝機制，第一，營收並非100%來自美元市場，還有其他幣別收入來源；第二，成本與費用端有相當比例以美元支出，產生自然避險效果，減緩匯率波動的影響。

論及關稅問題，王淡如回應，從宏觀經濟角度來看，高關稅政策可能推升通膨，進而壓抑終端需求，但這是所有產業與公司都必須面對的挑戰。

國巨直接出貨到美國市場的比重相對有限，僅占整體營收約10%左右，消費性產品的部分幾乎沒有直接出口至美國，整體影響屬於可控範圍。

投資人也關心國巨對能源、核能的看法，陳泰銘說，工業持續發展，用電需求持續增加，在能源議題上，台灣政府因應不錯，增加很多綠能發電，這是正確方向，核能或許是未來討論選項之一。