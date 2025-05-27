三星發表2025年AI智慧家電 以「AI for All」策略革新居家體驗
全球消費科技領導品牌三星電子27日在台灣發表多款2025年全新智慧家電，以「AI for All」願景揭示未來居家生活樣貌。此次發布涵蓋智慧顯示器、Soundbar、冰箱與洗衣機等系列產品，全面展現三星以AI技術為核心的創新應用與美學設計實力。
三星智慧顯示器系列持續引領業界，本次發布搭載全新Samsung Vision AI，透過高效AI處理器、8K/4K AI影像升頻與AI無腦模式，全面提升畫質表現。獨家抗反光護眼AI升級技術，結合AI自動調節亮度，提供更舒適的觀影體驗。
音效方面，魔術音效、AI魔幻音場及AI迴聲定位技術Pro，打造劇院級沉浸聽覺。此外，全新One UI Tizen作業系統與Samsung Knox資安防護，確保智慧體驗的流暢與安全。
針對台灣市場對大尺寸顯示器的需求，三星同步推出多款大尺寸機型，包括首度亮相的100吋Mini LED機型QN80F，滿足消費者打造沉浸式影音體驗的需求。
設計生活系列也再升級，The Frame Pro結合Mini LED背光技術與抗反光面板，完美融合藝術與科技。
連續11年全球銷售第一的三星Soundbar，全新Q系列提供真實11.1.4聲道與無線杜比全景聲，QS700F更首次搭載陀螺儀感測器，帶來靈活擺放的立體音場。
三星的「AI Home」願景延伸至家電領域，全新Bespoke AI Hybrid四門旗艦冰箱配備9吋「AI Home」觸控螢幕及AI智慧偵測食材鏡頭。
Bespoke AI智慧滾筒洗衣機也導入7吋AI Home螢幕，提供直覺操作與AI智慧洗烘功能，有效節能。全新熱泵式乾衣機與美式對開冰箱，同樣搭載AI技術，提升效率與便利性。
三星持續以SmartThings引領互聯生活轉型，智慧顯示器內建SmartThings Hub，可做為居家裝置的控制中心。透過AI Home螢幕與SmartThings應用程式，用戶能輕鬆掌控家中所有智慧裝置，實現個人化的智慧生活。
即日起至8月31日止，三星推出多項優惠活動，包括智慧顯示器線上登錄送好禮、指定家電享最高NT$5,000電子禮券回饋，提供消費者升級智慧居家生活方案。
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