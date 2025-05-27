快訊

柯文哲辯不會逃亡沒有用！合議庭裁定審判中再羈押禁見2個月

北院裁定柯文哲續押2個月 民眾黨嗆雙標：綠色權貴輕易逃亡

家寧男閨蜜曝光？Andy轟2人頻繁過夜、出國 他遭起底後直球回應

三星發表2025年AI智慧家電 以「AI for All」策略革新居家體驗

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北即時報導
三星在台灣發表會上展示超廣全尺寸智慧顯示器陣容，其中包含100吋Mini LED機型，強調其大尺寸影音體驗。記者籃珮禎攝影。
三星在台灣發表會上展示超廣全尺寸智慧顯示器陣容，其中包含100吋Mini LED機型，強調其大尺寸影音體驗。記者籃珮禎攝影。

全球消費科技領導品牌三星電子27日在台灣發表多款2025年全新智慧家電，以「AI for All」願景揭示未來居家生活樣貌。此次發布涵蓋智慧顯示器、Soundbar、冰箱與洗衣機等系列產品，全面展現三星以AI技術為核心的創新應用與美學設計實力。

三星智慧顯示器系列持續引領業界，本次發布搭載全新Samsung Vision AI，透過高效AI處理器、8K/4K AI影像升頻與AI無腦模式，全面提升畫質表現。獨家抗反光護眼AI升級技術，結合AI自動調節亮度，提供更舒適的觀影體驗。

音效方面，魔術音效、AI魔幻音場及AI迴聲定位技術Pro，打造劇院級沉浸聽覺。此外，全新One UI Tizen作業系統與Samsung Knox資安防護，確保智慧體驗的流暢與安全。

針對台灣市場對大尺寸顯示器的需求，三星同步推出多款大尺寸機型，包括首度亮相的100吋Mini LED機型QN80F，滿足消費者打造沉浸式影音體驗的需求。

設計生活系列也再升級，The Frame Pro結合Mini LED背光技術與抗反光面板，完美融合藝術與科技。

連續11年全球銷售第一的三星Soundbar，全新Q系列提供真實11.1.4聲道與無線杜比全景聲，QS700F更首次搭載陀螺儀感測器，帶來靈活擺放的立體音場。

三星的「AI Home」願景延伸至家電領域，全新Bespoke AI Hybrid四門旗艦冰箱配備9吋「AI Home」觸控螢幕及AI智慧偵測食材鏡頭。

Bespoke AI智慧滾筒洗衣機也導入7吋AI Home螢幕，提供直覺操作與AI智慧洗烘功能，有效節能。全新熱泵式乾衣機與美式對開冰箱，同樣搭載AI技術，提升效率與便利性。

三星持續以SmartThings引領互聯生活轉型，智慧顯示器內建SmartThings Hub，可做為居家裝置的控制中心。透過AI Home螢幕與SmartThings應用程式，用戶能輕鬆掌控家中所有智慧裝置，實現個人化的智慧生活。

即日起至8月31日止，三星推出多項優惠活動，包括智慧顯示器線上登錄送好禮、指定家電享最高NT$5,000電子禮券回饋，提供消費者升級智慧居家生活方案。

三星2025年全新Soundbar系列產品展示，剖面展示內部零組件配置，突顯其劇院級音效技術。記者籃珮禎攝影。
三星2025年全新Soundbar系列產品展示，剖面展示內部零組件配置，突顯其劇院級音效技術。記者籃珮禎攝影。

顯示器 三星電子 AI

延伸閱讀

疑樹枝碰觸高壓電線 台東富岡、都蘭海岸線2827戶停電

影／台南安平區百年老店「舊李合興蜜餞」半夜冰箱冒煙竄火

夏季電費6月上路：用錯冷氣「這功能」電費多繳3千元！小資族必知5大節電密技！

冰箱除臭用小蘇打粉有效嗎？冰箱臭味5來源，終極除臭辦法是它！

相關新聞

南亞科董監改選 鄒明仁料將接棒吳嘉昭出任董事長

南亞塑膠董事長吳嘉昭傳承交棒，繼卸任子公司南亞印刷電路板公司董事長，交棒給南亞塑膠總經理趨明仁後，預料明日南亞科的股東常...

華邦電董座長期看升台幣 因台灣人太有錢了

華邦集團董事長焦佑鈞今日主持華邦電（2344）股東常會受訪表示，匯率和關稅已成現今影響企業經營兩大變數，但他強調因為「台...

四利多驅動！華邦集團考慮前進加拿大投資 卡位北美市場

華邦電（2344）董事長焦佑鈞今日主持股東常會會後受訪說，受惠加拿大政府提供獎勵、鼓勵海外移民及高科技人才留任意願升高及...

輝達落腳北士科 新光人壽回函三大重點曝光…北市府證實今已收到

輝達海外總部落腳北士科，用地取得是否為T17、T18受矚，北市府上周五為此去函新光人壽。國民黨北市議員張斯綱今質詢新光是...

鴻海攜手台灣學研機構與KAUST 登上CLEO 2025國際舞台

鴻海（2317）旗下鴻海研究院半導體所研究團隊，攜手台灣大學以及沙烏地阿拉伯阿卜杜拉國王科技大學研究團隊，成功突破多波長...

新纖切入AI伺服器塑料件 InnovHUB園區開發案本月動工

新纖（1409）總經理歐金達27日表示，公司今年營運重點放在優化產品結構、擴大再生材料布局，並加速新產品開發。同時，持續...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。