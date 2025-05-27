南亞科董監改選 鄒明仁料將接棒吳嘉昭出任董事長

南亞塑膠董事長吳嘉昭傳承交棒，繼卸任子公司南亞印刷電路板公司董事長，交棒給南亞塑膠總經理趨明仁後，預料明日南亞科的股東常會，也將進行董監改選，再卸下董事長職務，並在隨後的董事會下，推選鄒明仁新任南亞科董事長。

吳嘉昭稍早即透露，將會在今年股東會前陸續完成職務傳承布局。他自2008年3月起擔任南亞塑膠董事長，並進入集團決策小組的成員，爾後也同步擔任子公司南電和南亞科董事長。