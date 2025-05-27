資料中心頻寬升級 明泰1.6T超高速交換器年底送樣

網通廠明泰科技今天表示，今年除400G交換器放大出貨，800G交換器也將進入量產階段，因應資料中心頻寬升級，1.6T超高速交換器預計年底送樣。

明泰今天在股東會指出，除交換器之外，有線網路標準DOCSIS 4.0產品啟動拉貨，WiFi-7產品出貨也將逐季提升。

在新市場的開發上，因應印度的寬頻基礎建設需求，明泰強調今年將持續拓展印度市場，可望為全年帶來新的營收成長動能。

明泰舉行股東常會，去年合併營收新台幣214.44億元，合併毛利率18.3%；歸屬於母公司業主淨利2.19億元，通過盈餘分派現金股利每股0.5元，資本公積配發現金每股0.5元。

回顧過去一年，明泰說明，受到全球通膨、戰爭、客戶端庫存調整速度未如預期影響，導致去年整體營運衰退。因此，對內優化工廠產能，成功完成中國產能整併及效率提升，對外成功開拓印度新市場。此外，透過長期股權投資，拓展電信級數位微波通訊技術及產品，擴大通信事業版圖。

展望下半年，明泰認為，主力產品出貨動能逐步提升，加上積極切入新興國家電信市場，以及高階產品開發速度加快，對營運發展抱持審慎正向態度。