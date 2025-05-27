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台積電主管預告：德國慕尼黑將成立晶片設計中心 預計第3季啟用

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導

台積電（2330）27日舉辦技術論壇歐洲場次Europe Technology Symposium，台積電歐洲主管並預告將在德國慕尼黑成立晶片設計中心，預計今年第3季啟用。

路透27日報導，台積電歐洲高階主管27日表示，該公司將在德國慕尼黑設立一個晶片設計中心，預定今年第3季啟用。

依據外電，台積電歐洲子公司總經理Paul de Bot在公司的2025技術研討會上表示，慕尼黑設計中心成立目的，在於支援歐洲客戶設計高密度、高性能和高能效的晶片，將聚焦「汽車、工業、人工智慧（AI）和物聯網領域的應用」。

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