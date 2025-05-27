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聯想搶攻商用AI PC需求 多款新品在台上市

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
聯想（Lenovo）今（27）日宣布，最新ThinkPad商務筆電系列正式在台上市。聯想／提供
聯想（Lenovo）今（27）日宣布，最新ThinkPad商務筆電系列正式在台上市。聯想／提供

聯想（Lenovo）27日宣布，最新ThinkPad商務筆電系列正式在台上市，包括4款ThinkPad L系列筆電，並進一步擴充ThinkPad X1 Aura Edition產品功能，全新ThinkPad陣容延續Lenovo打造智慧靈活解決方案的承諾，透過卓越效能、管理性與AI導向的智慧功能，為內容創作者、工程師、知識工作者與混合型團隊注入強勁動能。無論是執行複雜模擬、跨團隊協作等高負載工作，或邁向永續目標、實踐彈性工作模式，皆能輕鬆應對。

Lenovo智慧裝置業務集團商用產品組合與產品管理副總裁Tom Butler表示：「Lenovo最新ThinkPad L系列筆電，充分展現品牌以企業用戶真實需求為核心的設計理念。從專業創作者、知識工作者，到遠端團隊與大型企業，無論是追求傑出效能、高生產力或可擴充性，Lenovo皆能對症下藥，助力企業在AI時代中蓬勃發展。」

全新升級的ThinkPad L13 Gen 6與L13 2-in-1 Gen 6提供傳統掀蓋式與可翻轉二合一兩種機型，為行動商務用戶帶來更靈活的選擇。兩款機種支援Intel與AMD多元平台，最高搭載Intel Core Ultra 200U處理器與Intel vPro平台，或AMD Ryzen 7 PRO行動處理器，並提供最高32GB記憶體與1TB SSD儲存空間，滿足企業對AI應用與高效運算的需求。

ThinkPad L14 Gen 6與ThinkPad L16 Gen 2延續該系列一貫的穩定性與多功能性，為 IT 團隊與終端使用者提供值得信賴的企業級解決方案。兩款機型皆提供Intel和AMD處理器選項，最高可搭載Intel Core Ultra 200U/200H系列與Intel vPro平台，或AMD Ryzen AI PRO 300 系列行動處理器，兼顧效能與AI應用，滿足從基本文書到進階運算的各類應用情境。作為Copilot+ PC，內建高達50 TOPS的高效能NPU，可在Windows 11上提供更流暢、即時的裝置端AI體驗。

Lenovo進一步升級其高階商務機種，推出搭載最新Intel Core Ultra 200U/200H處理器與Intel vPro平台的ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition與ThinkPad X1 2-in-1 Gen 10 Aura Edition。 繼今年初基於Intel Core Ultra 200V系列推出的Aura Edition版本後，這次升級帶來了更強大的效能，結合頂尖設計、進階協作工具以及流暢的個人化選項，為新世代商務專業人士提供卓越的行動運算體驗，助力他們在日常工作中達成更高效的生產力與創新。

Lenovo Intel AI

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