訊連科技Promeo推全新AI功能 衝刺數位行銷商機
訊連科技（5203）27日宣布，旗下AI商用設計軟體Promeo推全新功能AI Marketing Advisor，結合訊連最新內容識別技術，整合大型語言模型，2025年下半年正式推出，瞄準企業、中小型品牌經營或個人賣家，衝刺數位行銷商機。
訊連指出，AI Marketing Advisor打造一款具備一站式、即時且高度隱私性的智慧行銷工具，協助企業客戶、中小型商家用戶及個人賣家，在產品推廣初期快速聚焦目標受眾、優化素材產出流程，並提升曝光成效。
訊連的AI Marketing Advisor中所有AI運算流程皆可於本地端完成，從圖片分析到產品受眾建議，全程無須上傳雲端，不僅有效降低延遲，更能保障資料隱私，特別適用於尚未公開上市產品的內部行銷規劃。
訊連說明，Promeo AI Marketing Advisor以圖片分析為核心，應用多種AI模型技術，協助用戶完成產品形象定位分析、社群平台建議與Hashtag生成、AI廣告文案撰寫及行銷圖片生成、新產品上市前預測以及區域市場在地化調整。
訊連科技共同總經理林昭宏表示，Promeo是專為商業設計與數位行銷打造的一站式行銷素材平台，希望能夠擴展軟體在不同硬體平台與產業場景的應用價值，加速企業客戶、中小型商業用戶與個人賣家行銷場景的AI普及率。
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