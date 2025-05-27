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華邦電董座長期看升台幣 因台灣人太有錢了

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
華邦電董座長期看升台幣， 因台灣人太會賺錢、也太有錢了。記者簡永祥／攝影
華邦電董座長期看升台幣， 因台灣人太會賺錢、也太有錢了。記者簡永祥／攝影

華邦集團董事長焦佑鈞今日主持華邦電（2344）股東常會受訪表示，匯率和關稅已成現今影響企業經營兩大變數，但他強調因為「台灣人太厲害了，也太有錢」。他對台幣對美元匯率長期看升，企業因應策略是提升生產效率和產品價值。

焦佑鈞坦承因美國川普政府發動關稅戰後又宣布暫緩90天實施，依照4月2日公布後，要到7月初會依各國談判結果訂出稅率。很多客戶擔心未來出貨成本墊高已提前備貨，華邦電第2季出現急單。

焦佑鈞強調，由於最後關稅結果尚未落槌，無法預測未來景氣和接單動向，也難預測下半年景氣和接單變化，華邦集團面對此情況，採取的態度是「有一天好日子就先過好日子」，後續再看關稅結果做調整。

不過，匯率也抵銷華邦電急單湧至帶來的利多。焦佑鈞表示，華邦電的生意有一半採美元計價，因此美元每升值1元，影響華邦電毛利率約0.5個 百分點，雖然匯率波動，企業無法掌握，只得靠自然避險降低匯率波動風險。不過長期而言，因「台灣人太厲害了、也太有錢」，台幣長期會升值，更何況輝達執行長黃仁勳說台灣是全球AI核心，未來AI持續蓬勃發展，台灣企業獲利表現也會領先其他國家，相對就會承受更大的升值壓力。

關稅 華邦電 美元匯率

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