美光為摩托羅拉最新Razr 60 Ultra手機注入AI創新動能

美光科技今（27）日宣布，摩托羅拉（Motorola ）最新、功能最強大的摺疊手機 Motorola Razr 60 Ultra 採用美光最高效能、最具功耗效率的低功耗雙倍資料速率（LPDDR5X）記憶體和先進的通用快閃記憶體（UFS）4.0 解決方案。這款智慧型手機搭載 Motorola 以大型語言模型為基礎的 AI 功能 Moto AI，搭配美光的 LPDDR5X 和 UFS 解決方案，提供行動 AI 應用所需的容量、節能效率、速度及效能。

美光企業副總裁暨手機和用戶端業務部門總經理 Mark Montierth 表示：「美光 LPDDR5X 記憶體和 UFS 4.0 儲存解決方案專為 Motorola Razr 60 Ultra 等次世代 AI 裝置量身打造。我們與 Motorola 合作展現了高效能、低功耗的記憶體和儲存方案創新，對於釋放邊緣 AI 的全部潛能至關重要。」

美光表示，隨著智慧型手機 AI 功能持續進化，越來越多的資料處理作業已從仰賴雲端運算，逐漸轉為直接在邊緣裝置上執行。若要在邊緣提供完整的 AI 體驗，需要全新層級的記憶體和儲存效能，以支援大型語言模型運算和處理日益增長的資料量。

在美光記憶體和儲存解決方案的助力下，Motorola Razr 60 Ultra 讓使用者能夠探索 Moto AI 的完整功能，享受快速流暢的智慧處理與精準結果。使用者可以使用 Moto AI 進行提問，以專業級的精準度增強照片效果、將文字轉化為獨特的藝術創作、虛擬人像與貼圖、聆聽為每個時刻精心挑選的播放清單，並透過簡潔的個人化通知摘要快速掌握一天中最重要的資訊。

Motorola 產品研發副總裁 Leo Liu 表示，「Motorola Razr 60 Ultra 重新定義了摺疊智慧型手機的 AI 效能—讓使用者能運用直覺化的 AI 功能發揮創意，掌控生活節奏，並清晰、輕鬆地記錄生活中的美好回憶。為了讓使用者輕鬆使用手機的個人化智慧功能，需要仰賴在小巧機身中兼具高效能和具能源效率優勢的記憶體。Motorola 與美光的長期合作夥伴關係能確保這款迄今最強大的摺疊手機能搭載針對行動裝置最佳化的解決方案，完美實現 AI 功能」。