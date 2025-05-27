四利多驅動！華邦集團考慮前進加拿大投資 卡位北美市場

華邦電（2344）董事長焦佑鈞今日主持股東常會會後受訪說，受惠加拿大政府提供獎勵、鼓勵海外移民及高科技人才留任意願升高及薪資比美國便宜等激勵，華邦集團旗下的新唐科技，考慮前進加拿大投資設立研發辦公室，掌握北美AI發展及美國吸引製造回流商機。

焦佑鈞表示，華邦集團赴加國投資目前尚處於評估階段，不過隨美國移民政策門檻拉升，很多加拿大籍科技人才選擇留在加國，加上加國政府對提高外來投資獎勵，並允許企業雇用海外科技人才，加上加國薪資成本也比美國節省，基於拓展北美市場，華邦集團旗下的新唐因而計畫前進加國投資。

焦佑鈞表示，這是因應全球化，華邦集團在美國德州設立辦公室後，評估在加拿大設立加拿大的可能性。

焦佑鈞對新唐赴加國設立據點相當重視，日前還親自出席由加拿大投資在台舉辦的招商說明會，能更進一步了解加國投資環境。

焦佑鈞表示，美國川普政府祭出關稅政策，目前提振美國製程，但川普政府不可能將所有製造拉回美國，日前已透露國防和AI相關產業將優先在美國製造，預料會有廠商會配合回流美國設廠，這些項目包括AI基礎建設及AI人形機器等，這些產業都會用到華邦電的NOR Flash、DRAM產品和新唐的微控制器（MCU），或許給華邦集團帶來生意的機會。

焦佑鈞今日進一步指出，華邦集團已列出安全、人工智慧（AI）與環保是集團未來技術發展的三大方向。隨黎巴嫩發生呼叫器爆炸案後及AI快速發展，促使客戶對於安全的重視度升高，華邦集團決定有計畫更加強力度推廣華邦電的加密記憶體產品，迎合市場對安全的重視。

華邦電總經理陳沛銘補充說，華邦電目前加密記憶體營收占比極低，但公司看好近期客戶對安全重視提升，希望2027年營收占比能達到10%；至於與AI連結度更高的CUBE類HBM記憶體，將以16奈米DRAM為核心，客製化堆疊及高輸出入（I／O）設計，在2027年開始放量，希望2028年占營收的40%。