訊連旗下Promeo全新「AI Marketing Advisor」首度亮相

AI 人臉辨識大廠訊連（5203）27日指出，團隊於上周的 2025 台北國際電腦展（COMPUTEX 2025）首度展示AI 商用設計軟體 Promeo 的全新功能AI Marketing Advisor。此功能結合訊連最新的內容識別技術（Content Understanding），更整合大型語言模型（Large Language Model），打造一款具備一站式、即時且高度隱私性的智慧行銷工具，協助企業客戶、中小型商家用戶以及個人賣家在產品推廣初期快速聚焦目標受眾、優化素材產出流程，並提升曝光成效。

在 COMPUTEX 2025 展覽期間，訊連亦攜手 AMD，透過搭載最新AMD Ryzen AI 處理器的高效能裝置，現場展示 Promeo AI Marketing Advisor 的即時運算能力與穩定效能，充分展現地端 AI 行銷工具的實用性與擴展潛力。AI Marketing Advisor中所有 AI 運算流程皆可於本地端完成，從圖片分析到產品受眾建議全程無須上傳雲端，不僅有效降低延遲，更能保障資料隱私，特別適用於尚未公開上市產品的內部行銷規劃，為重視資安的企業用戶帶來效率又安心的解決方案。

Promeo AI Marketing Advisor以圖片分析為核心，應用多種AI模型技術，協助用戶快速完成以下任務：1.產品形象定位分析：透過圖片自動辨識內容風格與元素，推薦對應的潛在受眾族群與年齡輪廓，協助建立品牌初步定位。2.社群平台建議與Hashtag生成：依據市場趨勢，提出潛在受眾適合的社群平台（如Instagram、TikTok）投放建議，並提供熱門Hashtag與溝通語調。

3.AI廣告文案撰寫及行銷圖片生成：整合圖像分析與語言模型，快速產出不同平台的廣告文案與行銷圖片，方便A/B測試與素材優化。4.新產品上市前預測：尚未公開產品也可透過Promeo模擬行銷走向與文案建議，有助於跨部門提案與策略規劃。5.區域市場在地化調整：支援多語系與地區偏好設定，幫助品牌打造更貼近當地市場的內容溝通策略。

訊連共同總經理林昭宏表示，團隊長期深耕AI影像技術與內容創作工具開發，Promeo即是專為商業設計與數位行銷打造的一站式行銷素材平台。我們希望能夠擴展軟體在不同硬體平台與產業場景的應用價值，加速AI普及於企業客戶、中小型商業用戶與個人賣家在行銷實務中的落地與創新。

Promeo AI Marketing Advisor 預計將於2025年下半年正式推出，瞄準企業、中小型品牌經營亦或個人賣家在投入行銷資源初期所面臨的受眾分析與策略定位挑戰，協助行銷人員以更低的門檻快速制定有效策略，並能搭配 AI Magic Designer功能及時生成出符合行銷需求的廣告圖文素材，大幅提升工作效率。訊連將持續以用戶需求為核心，致力打造兼具創新思維與實用價值的完整AI解決方案，協助企業在數位行銷浪潮中穩健前行。